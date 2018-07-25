Kılıçdaroğlu rest çekti: Getirsinler, genel merkez yerinde duruyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu muhaliflerin topladıkları imzalara ilişkin ''Getirsinler genel merkez yerinde duruyor''diyerek rest çekti.25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:59
CHP'de imza depremi devam ediyor. Muhaliflerin kendisine karşı topladıkları imza konusuna ilişkin açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, muhaliflere gözdağı verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay için gerekli imzaların toplandığı iddialarıyla ilgili olarak, “Getirsinler genel merkez yerinde duruyor” dedi.
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