Kılıçdaroğlu rest çekti: Getirsinler, genel merkez yerinde duruyor

CHP'de imza depremi devam ediyor. Muhaliflerin kendisine karşı topladıkları imza konusuna ilişkin açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, muhaliflere gözdağı verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay için gerekli imzaların toplandığı iddialarıyla ilgili olarak, “Getirsinler genel merkez yerinde duruyor” dedi.

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