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Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine geldi

31 Mart 2019 Pazar 23:01
Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine geldi.

Yerel seçim sonuçlarını Çukurambar'daki evinden takip eden Kılıçdaroğlu, saat 22.45'te parti genel merkezine geldi.

Makamına geçen ve burada kurmaylarıyla seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen süreçte partililere seslenmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşma ihtimali üzerine genel merkez önündeki alanda parti otobüsü hazırlandı.

Öte yandan partililerin genel merkez önüne gelişi sürüyor. Yoğun bir kalabalığın oluştuğu genel merkez önünde partililer sevinç gösterisinde bulunuyor.


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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 23:01
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