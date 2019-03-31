Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine geldi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine geldi. Yerel seçim sonuçlarını Çukurambar'daki evinden takip eden Kılıçdaroğlu, saat 22.45'te parti genel merkezine geldi. Makamına geçen ve burada kurmaylarıyla seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen süreçte partililere seslenmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşma ihtimali üzerine genel merkez önündeki alanda parti otobüsü hazırlandı. Öte yandan partililerin genel merkez önüne gelişi sürüyor. Yoğun bir kalabalığın oluştuğu genel merkez önünde partililer sevinç gösterisinde bulunuyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.