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CHP'de dikta yönetimi! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i iplemedi

Partide 'dediğim dedik' politikası yürüten Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'lilerin tepki gösterdiği Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak'dan vazgeçmedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 07:59
CHP'de dikta yönetimi! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i iplemedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mehmet Fatih Bucak ismini aday gösterdi. Bucak'ın ismi YSK listesinde yer aldı.

Ancak Mehmet Fatih Bucak ismi parti içinde tartışmalara yol açtı.

Özel itiraz etmişti

Daha önce Twitter hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bucak’ın adaylığını, Karaman’daki aday tanıtım toplantısında DHA muhabirinde öğrendiğini ve şoke olduğunu belirtti. İki ay önce yaptığı değerlendirmenin arkasında olduğu belirten Özel, Bucak’ın adaylığı konusunu, pazartesi günü MYK’da gündeme getireceğini ifade etti.

İlkeli duruş eleştirisi

Ancak Özgür Özel'in itirazları da bir işe yaramadı. Kılıçdaroğlu, Bucak'ı aday gösterdi. CHP'de Özgür Özel dışında birçok isim de partisine 'ilkeli duruş' eleştirisi yapmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 07:59
  1. Karaman
  2. Şanlıurfa
  3. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
  4. Mehmet Fatih Bucak
  5. CHP

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