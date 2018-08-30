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Kılıçdaroğlu partilileri azarladı: Bizden memnun olmayan AK Parti'ye oy versin

Dün Parti Meclisi'ni toplayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisine farklı görüşler sunan partilileri tersledi. Kılıçdaroğlu'nun, "Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti’ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti’ye oy versin” dediği öğrenildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 08:57
Kılıçdaroğlu partilileri azarladı: Bizden memnun olmayan AK Parti'ye oy versin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24 Haziran seçimlerinin üzerinde 2 aydan fazla bir süre geçtikten sonra seçim değerlendirmesi yapmak üzere dün toplandı.

Toplantıda sert tartışmalar yaşandı. 24 Haziran seçimlerinin dışında en çok konuşulan konu yerel seçimlere hazırlık oldu.

"MEVCUT DURUMDAN KİMSE MEMNUN DEĞİL"

Kılıçdaroğlu’nun yaklaşan yerel seçimlere ilişkin “Mevcut durumdan kimse memnun değil. Çok güçlü hazırlanmamız lazım” dediği ifade edildi.

"DOĞRUDAN AK PARTİ'YE OY VERSİNLER"

Hürriyet'in haberine göre Kılıçdaroğlu’nun, “küskünlerin” seçimi boykot edeceğine yönelik tartışmalara, “Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti’ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti’ye oy versin” dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 08:57
  1. kemal kılıçdaroğlu
  2. chp
  3. parti meclisi
  4. pm

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