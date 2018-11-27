Kılıçdaroğlu, ikna etmek için Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Pazar günü öğlenden sonra parti genel merkezine gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na İstanbul adaylığı için "uygun bir kimlik olarak öne çıkıyorsunuz" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, İmamoğlu da bir dönem daha Beylikdüzü'nde görev yapma yaklaşımını yumuşattı.

İstanbul'da ölçümler yapacak

Son kararın genel merkez ve İmamoğlu tarafından ortaklaşa verileceği dile getiriliyor. Önümüzdeki haftalarda CHP'nin İmamoğlu için İstanbul'da ölçümler yapacağı belirtiliyor.

Kılıçadaroğlu'nun Almanya ziyaretinin bitimine kadar İstanbul değerlendirmelerinin sürmesi bekleniyor.

İmamoğlu, CHP'nin İstanbul için yaptığı aday profili çalışması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için gündeme gelmişti.