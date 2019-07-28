Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın nikah şahitliğini yaptı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın nikah şahitliğini yaptı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Mihriban ve Turhan Birinci ile Kadriye ile Ömer Yavuzyılmaz çiftlerinin çocukları Serpil ile Deniz'in İstanbul'daki nikah törenine katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahta Kılıçdaroğlu şahitlik yaptı. Nikahın kıyılmasının ardından çifte aile cüzdanını veren Kılıçdaroğlu, mutluluk dileklerini iletti. Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.