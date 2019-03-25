Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yılında rahmetle anıyoruz. Ölümünün üzerindeki sır perdesinin kaldırılmamasının sorumlusu iktidardır. Sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini bekliyoruz"25 Mart 2019 Pazartesi 12:18
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yılında rahmetle andı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yılında rahmetle anıyoruz. Ölümünün üzerindeki sır perdesinin kaldırılmamasının sorumlusu iktidardır. Sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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