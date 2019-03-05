Müzmin mağlup Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!

Girdiği her seçimi kaybeden CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğuna rakip olarak gördüğü Muharrem İnce'yi bir kez daha yerden yere vurdu.

Muharrem'i yerin dibine soktu

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu olan Kılıçdaroğlu, İstanbul'a Muharrem İnce'yi neden aday göstermediniz sorusuna "Muharrem İnce'nin bir başarı hikayesi yok" diyerek cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri 'kendisinin ne tür bir başarı hikayesi var?' sorusunun sorulmasına neden oldu.