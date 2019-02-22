Kılıçdaroğlu salonlarda kalacak

31 Mart 2019 seçimlerinde 1 aydan biraz fazla zaman kala partiler kampanyalarına hız veriyor. Bir yandan belediye başkan adayları sürekli olarak sokakta seçmenle buluşurken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da mitinglerine devam ediyor. Kılıçdaroğlu ise meydanları tercih etmiyor.

Vekiller sahada Kılıçdaroğlu salonda

Cumhuriyet Halk Partisi vekillerinden oluşan bir heyeti sahada çalışma yapması için görevlendiren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu salonlarda kanaat önderleriyle buluşacak.



Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun sadece 20 şehirde miting yapması planlanıyor.