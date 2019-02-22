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Kılıçdaroğlu salonlarda kalacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde seçim kampanyasını salonlarda kanaat önderleriyle buluşarak yapacak. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da olduğu gibi 31 Mart için de az miting yapacak.

22 Şubat 2019 Cuma 09:31
Kılıçdaroğlu salonlarda kalacak

31 Mart 2019 seçimlerinde 1 aydan biraz fazla zaman kala partiler kampanyalarına hız veriyor. Bir yandan belediye başkan adayları sürekli olarak sokakta seçmenle buluşurken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da mitinglerine devam ediyor. Kılıçdaroğlu ise meydanları tercih etmiyor.

Vekiller sahada Kılıçdaroğlu salonda

Cumhuriyet Halk Partisi vekillerinden oluşan bir heyeti sahada çalışma yapması için görevlendiren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu salonlarda kanaat önderleriyle buluşacak.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun sadece 20 şehirde miting yapması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:31
  1. chp
  2. kemal kılıçdaroğlu
  3. ak parti
  4. recep tayyip erdoğan
  5. miting

YORUM YAZ

  • ihsanihsan22 dk önce
    ne yüzle halkın karşısına çıkacakya teröistlerle ittifakta
  • misafirmisafir30 dk önce
    bence dogru yapiyor.. alt tarafi yerel bir secim..
  • İs-hakİs-hak58 dk önce
    Bay kemal haklı deyilmi çok isabetli karar nasıl olsa dinimden dönerim partimden dönmem diyen % 22 taşlaşmış bir oyu var neiner neçıkar iyide partiyi dininden üstün tutanda dinden eser kalırmı dersiniz gidince görürüsün.
  • HalilHalil59 dk önce
    İnemez İnemez! Çünkü Meydanları dolduramaz. Kendini ve başına gelecekleri çok iyi bildiği için KORKUDAN inemez
  • Halit Halit 1 sa önce
    Zaten hangi yüzle ne diyecek zaten chpkk lı seçmenin derdi ne devlet nede vatan hainler ona yeterde artar talimatlarda kandilden niye boşuna efor sarfetsinki.
  • Fırat KalkanıFırat Kalkanı1 sa önce
    Nasıl olsa ona tıpış tıpış oy verecek bir seçmen kitlesi var.Öyle diyorlardı İzmirli chpliler, eşşeği bile chpden aday yapsanız biz yine chpye oy veririz.Bunlar kabile topluluk..Bunlar sahalara inmez...Bunların başındakinin ne olduğu önemli değil..
  • kmlkml1 sa önce
    aman çıkmasın da nur!!! yüzüne hasret kalalım

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