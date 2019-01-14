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Kılıçdaroğlu, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn ile görüştü

Görüşmede, Türkiye-Lüksemburg ikili ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine ilişkin konular ile güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi

14 Ocak 2019 Pazartesi 20:37
Kılıçdaroğlu, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn ile görüştü

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, Asselborn'un Türkiye programı kapsamında CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Asselborn'un görüştüğünü ifade eden Çeviköz, şu bilgileri verdi:

"Görüşmede, Türkiye-Lüksemburg ikili ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine ilişkin konular ile güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunuldu. Bu bağlamda, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin gelişmesine engel olarak görülen iç politika konuları, Suriyeli mültecilerin durumu ve Suriye'nin geleceği ile ilgili gelişmeler hakkında durum değerlendirmesi yapıldı. Aynı zamanda Lüksemburg Sosyalist İşçi Partisi kökenli olan Asselborn'un CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile buluşması, iki kardeş parti arasındaki işbirliği olanaklarının da değerlendirilmesine imkan verdi."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 20:37
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn

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