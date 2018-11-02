9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu!

Seçim kazanamayan liderler arasına adını altın harflerle kazıyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayınında 'neden istifa etmediğine' yönelik ilginç bir açıklamada bulundu.

Her seçimin kaybedeni: Kılıçdaroğlu!

Ekonomiden yerel seçimlere kadar birçok konuda değerlendirmede bulunan CHP Lideri'ne, 9 seçim kaybetmesine rağmen neden istifa etmediği soruldu.

'İsviçre koşullarını' bahane gösterdi

Hande Fırat'ın bu sorusu üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu "Olabilir" dedi.

Demokrasi mücadelesi verdiklerini ifade eden CHP Lideri, "Hangi koşullarda mücadele veriyoruz? Almanya koşulları mı? Amerika koşulları mı? İsviçre koşulları mı?" diye sordu.