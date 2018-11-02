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9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu!

9 seçim kaybettiği halde istifa etmeyen koltuk sevdalısı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmamasına bir bahane uydurdu. Kılıçdaroğlu Türkiye'deki şartlar nedeniyle görevi bırakmadığını iddia etti.

02 Kasım 2018 Cuma 11:03

Seçim kazanamayan liderler arasına adını altın harflerle kazıyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayınında 'neden istifa etmediğine' yönelik ilginç bir açıklamada bulundu.

Her seçimin kaybedeni: Kılıçdaroğlu!

Ekonomiden yerel seçimlere kadar birçok konuda değerlendirmede bulunan CHP Lideri'ne, 9 seçim kaybetmesine rağmen neden istifa etmediği soruldu.

'İsviçre koşullarını' bahane gösterdi

Hande Fırat'ın bu sorusu üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu "Olabilir" dedi.

Demokrasi mücadelesi verdiklerini ifade eden CHP Lideri, "Hangi koşullarda mücadele veriyoruz? Almanya koşulları mı? Amerika koşulları mı? İsviçre koşulları mı?" diye sordu.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 11:03
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. istifa
  3. CHP
  4. CNN Türk
  5. Hande Fırat

YORUM YAZ

  • Ismaıl bükücü Ismaıl bükücü 16 dk önce
    Bu demekrosiyi ve özgürlügü dünyanın başka hiç bir ülkesinde bulamazsın Mr.kemal
  • HACI HACI 24 dk önce
    Zaten oralarda olsan seni değil siyasetçi pizzacıya garson bile almazlar.
  • Yusuf yavuz Yusuf yavuz 33 dk önce
    Akit gazete si de bu adam için lider diye yaziyor ya ona yanarım lider in ne olduğunu herkes bilir şimdi bu kifayetsiz muhteris lider mi
  • vatandaşvatandaş42 dk önce
    en böyük genel müdür kemal, başka böyük yok, chplilerin layıkısın, allah rezilliklerini ve malubiyetlerini daim etsin.
  • ŞanlıurfaŞanlıurfa42 dk önce
    İstifa edemez. Haddine mi düşmüş. Getiren gönderir
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Sakın istifa etme. Sen kaybetmeye biz kazanmaya devam edelim. Sen orda durdukça her seçim çantada keklik. Aman ha aman ha istifa etme.
Bugünkü Akit

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