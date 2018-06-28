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CHP'de disipline gidecek isimler belli oldu

24 Haziran seçimlerinde alınan büyük hezimet sonrası bir çok isim Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapmıştı. CHP Parti Meclisi, bugün Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında 'disiplin' gündemi ile olağanüstü toplanıyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:16
CHP'de disipline gidecek isimler belli oldu

CHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran seçimlerinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün genel merkezde olağanüstü toplanıyor. Toplantının tek gündem maddesi ise “disiplin”...

24 Haziran seçimlerinin ardından bazı eski ve mevcut milletvekilleri ile PM üyeleri Kılıçdaroğlu’na ve parti yönetimine istifa çağrısı yapmıştı.

Elazığ’dan 41 yıl sonra ilk kez milletvekili seçilen Gürsel Erol ise önceki gün yaptığı paylaşımla genel merkez önünde oturma eylemine başlayacağını söylemişti. Önceki gün akşam saatlerinde genel merkezden PM üyelerine “disiplin” gündemiyle olağanüstü toplanılacağı bildirildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; PM’de gündeme gelmesi beklenen isimler istifa çağrısı yapan eski milletvekilleri ve mevcut PM üyeleri Erdal Aksünger, Necati Yılmaz ve Eren Erdem. Oturma çağrısı yapan ancak sonradan bundan vazgeçen Gürsel Erol için ne karar alınacağı ise belirsiz.

Edinilen bilgiye göre yalnızca “istifa” çağrılarının disiplin suçu olarak kabul edilemeyeceği ancak “eylem” çağrısının disiplin suçu olduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 11:16
  1. Elazığ
  2. CHP Parti Meclisi üyesi
  3. CHP Parti Meclisi
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • Yunus 16Yunus 1617 sa önce
    KILIÇDAROĞLU VUR KAFALARINI, DEMOKRASİLERDE OLUR BÖYLE ŞEYLER. SENCE DİKTATÖRLÜK NASIL BİR ŞEY?
  • mehmet alimehmet ali17 sa önce
    ke-mal koltuğu bırakmaz bırakamaz. oraya görev adamı olarak geldi vede görevini en güzel şekilde yaptı ve yapıyor. enson icraatı pkkyı meclise sokmak oldu . ülkeyi verin yönetmek için almaz onun işi değil . en güzel yaptığı vatan hainliği onuda layıkıyla yapıyo . Rabbim den niyazım odurki o şehitlerin kanları ve geride bıraktıkları yetimlerin gözyaşları hepinizi boğsun inşaAllah
  • vatandaşvatandaş15 sa önce
    bi akpli olarak kemalı parti içi yarışta sonuna kadar destekliyorum,kemalsız bir cehepe düşünülemez,bu kalibrede adam zor bulur cehepe.
  • feritferit16 sa önce
    gürsel ereol adam gibi adam tam chp li sahtekar değil kemal gibi
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