0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu, Kartal'da halka hitap etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Soru şu: '2 trilyon dolar vergi topladın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptın, 500 milyar dolar borçlandın, beni niye soğan kuyruğuna mahkum ettin? Ne istediysen ben sana verdim, her türlü parayı, imkanı verdim, saray dedin sarayı da verdim, niye beni soğan kuyruğuna soktun?' Bunu herkesin sorması lazım"

24 Mart 2019 Pazar 17:55
Kılıçdaroğlu, Kartal'da halka hitap etti

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Soru şu: '2 trilyon dolar vergi topladın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptın, 500 milyar dolar borçlandın, beni niye soğan kuyruğuna mahkum ettin? Ne istediysen ben sana verdim, her türlü parayı, imkanı verdim, saray dedin sarayı da verdim, niye beni soğan kuyruğuna soktun?' Bunu herkesin sorması lazım." dedi.

Kartal'ın Karlıktepe Mahallesi'nde halka hitap eden Kılıçdaroğlu, mevcut belediye başkanın güzel hizmetler sunduğunu, onun bıraktığı bayrağı genç ve dinamik adayları Gökhan Yüksel'in devralacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Yüksel'in seçilmesi halinde halka hizmet edeceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Diğer belediye başkan adayları arkadaşlarıma söylediğim gibi kendisine de söyledim: 'Şu mahalle bana oy vermedi, şu mahalle verdi' gibi bir ayrımcılık yapayım demeyeceksin. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun, kimliği, inancı ne olursa olsun, hangi mahallede oturursa otursun, herkese eşit hizmet götüreceksin. Yine söyledim. Eğer bir mahalle yoksulsa, o mahalleye pozitif ayrımcılık yapacaksın. Yani biraz torpil yapacaksın. Daha fazla hizmet götüreceksin. Amaç, Kartal'da yaşayan herkes huzur içinde birlikte yaşasın. Kavgasız bir dünya istiyoruz. Birlikte yaşayacağımız bir dünya, bir Türkiye, bir İstanbul ve bir Kartal istiyoruz. O nedenle Kartallıların bu görevi yaparken, yani sandığa gidip oy verirken bütün bu gerçekleri düşünmelerini istiyoruz."

Bir seçime gidildiğini, sandık başına giden insanların muhtar, belediye meclis üyeleri ve başkanları seçeceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına bunların beka sorunuyla ne ilgisi var? Belediye başkanı seçilecek. Kime hizmet edecek? Kartal'a. 'Efendim Türkiye'nin beka sorunu var. Türkiye'nin beka sorunu varsa, 17 yıldır bu ülkeyi kim yönetti? Fransızlar, Kanadalılar mı yönetti? 17 yıldır yönetiyorsan ve Türkiye'nin beka sorunu çıkıyorsa, bunun sorumlusu her halde sensin. Esnaf, çiftçi, emekli, işsiz, sanatçı değil. Kim sorumlu? Dünyanın her tarafından bir sorun varsa, o işin sorumlusu, o sorunu çözmeyen adamdır." diye konuştu.

- "Sorunu çözme görevi oy kullananların"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın yetki verip iktidar koltuğuna oturttuğu kişi sorunu çözmüyorsa, sorunu çözme görevinin oy kullananlara düştüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyeceksiniz ki '17 yıldır tek başına yönetiyorsun, ne istediysen aldın, istediğin kanunu çıkardın, istediğin kararnameyi çıkardın, istediğin valiyi tayin ettin, ne istediysen yaptın.' Soru şu: '2 trilyon dolar vergi topladın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptın, 500 milyar dolar borçlandın, beni niye soğan kuyruğuna mahkum ettin? Ne istediysen ben sana verdim, her türlü parayı, imkanı verdim, saray dedin sarayı da verdim, niye beni soğan kuyruğuna soktun?' Bunu herkesin sorması lazım. Bu kuyruklar varlık kuyruğuymuş. Ben bilmez miyim o düşünceyi? Varlık kuyruğu olsa en başta sen yer alırdın, ben bunu bilmez miyim? Sarayda oturanlar vatandaşa hizmet edemez, sarayda oturanlar vatandaştan kopmuş insanlardır."

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından görev yaptıkları belediye sınırları içerisinde hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini, herkese hizmet götürmesini istediklerini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda vatandaşlardan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel'e destek vermelerini istedi.

Halk buluşmasına CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi ve Tuncay Özkan, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP'ye katılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan da katıldı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:55
  1. CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Kartal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump, Golan Tepeleri'ndeki "İsrail egemenliğini" tanıyan kararnameyi yarın imzalayacak
    1. Trump, Golan Tepeleri'ndeki "İsrail..
    2. Önce servisle çarpıştı ardından..
    3. Şenol Güneş açıkladı: İdmanı bıraktı...
    4. Şehidin cenazesi Tokat’a getirildi
    5. Mehmet Kocadon; “Muğla’mızın bütün..
    6. "Bisikletçiler görevde, hedef temiz..
    7. Kılıçdaroğlu, Kartal'da halka hitap etti
    8. Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul..
    9. Muhafazakâr Yükseliş Partisi,..
    10. Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul..
    11. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    12. Köşk adayı Veli Tuna gençlerle bir..
    13. Kazada hayatını kaybeden komando son..
    14. Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!
    15. Yoğun bakımdaki kızını ziyarete..
    16. Otomotiv fabrikasından zehirlenmeye..
    17. Kazada yaşamını yitiren komanda Doğan,..
    18. Akhisarspor’da kaleci Faith Öztürk’e..
    19. Nasıranlı gençlerle bir araya geldi
    20. Malatya Yeşilyurt Belediyespor lidere..
    21. Mikail Sülük seçim çalışmalarını hız..
    22. Brexit başına bela oldu: May'e 'darbe'..
    23. Gürkan’dan seçim ziyaretleri
    24. Afganistan’ın Kunduz bölgesine hava..
    25. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    26. Adıyaman 1954 Spor:1 - Düzce Spor:0
    27. En güzel Van kedisi "Spak"
    28. Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
    29. Afganistan'da hava saldırısında..
    30. Muhtar Mehmet Özpolat’ın kalp..
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında