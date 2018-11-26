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Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim ittifakı kapsamında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:00
Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezine gelişinde Saadet Partisi Genel Başkan yardımcıları Birol Aydın, Şerafettin Kılıç ve Fatih Aydın karşıladı.

Kılıçdaroğlu'na, partisinin Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

Genel Başkanların basına kapalı gerçekleşen görüşmesi yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu ortak basın açıklaması yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve arkadaşlarıyla son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin sorunlarını, içinde bulunduğu durumu, ekonomiyi, dış politikayı ayrıntılarıyla değerlendirdiklerini, görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'na teşekkürlerini iletti.

- "Dirsek teması yapılabilir"

Temel Karamollaoğlu da Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına teşekkür ederek, siyasiler için seçim atmosferini enine boyuna değerlendirmenin önemli bir hadise olduğunu belirtti.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Ümidimiz bu seçimlere giderken bir gerginlik olmasın. Her siyasi parti farklı görüşlere sahiptir ama bu farklılık bizim için bir zenginlik olmalı, kamplaşma vesilesi olmamalı kanaatindeyiz. Daha önceden de bu seçimlerde genel bir ittifakın söz konusu olmadığını, mümkün olduğu kadar biz her seçim bölgesinde seçime girme gayreti içinde bulunacağımızı, Anadolu'da çeşitli yerlerde yeri geldiği zaman dirsek temasının yapılabileceğini ifade etmiştik. Bu düşüncemizde kararlıyız. İnşallah bu seçimler memleketimiz için milletimiz için hayırlı olur."

Açıklamaların ardından Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:00
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi Genel Merkezi

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