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Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek

25 Kasım 2018 Pazar 16:35
Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüşecek

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek.

Edinilen bilgiye göre, iki Genel Başkanın görüşmesi saat 15.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun yerel seçimde ittifak konusunda görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.


Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 16:35
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  3. yerel seçim
  4. ziyaret

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