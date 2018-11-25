Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüşecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek25 Kasım 2018 Pazar 16:35
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek.
Edinilen bilgiye göre, iki Genel Başkanın görüşmesi saat 15.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.
Görüşmede, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun yerel seçimde ittifak konusunda görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.
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