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Kılıçdaroğlu, kadın fabrika işçilerini ziyaret etti

İşçilerle yemek yiyen Kılıçdaroğlu, kadınlara karanfil hediye etti

08 Mart 2019 Cuma 14:56
Kılıçdaroğlu, kadın fabrika işçilerini ziyaret etti

EDİRNE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla fabrikada çalışan kadın işçileri ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, partisince Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantının ardından, kentteki bir tekstil fabrikasına geçti.

Öğle molasına çıkan kadın işçilerle yemekhanede yemek yiyen Kılıçdaroğlu, işçilerle sohbet etti.

Yemekhanede işçi, aşçı ve çalışanlarla fotoğraf çekilen Kılıçdaroğlu, fabrikada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen eğlenceye katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, öğle molasının ardından işe başlayan işçileri çalıştığı bölümlerde de ziyaret ederek, kadın işçilere kırmızı karanfil hediye etti.

Kılıçdaroğlu, programın ardından kentten ayrıldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:56
  1. 8 mart
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  4. Kemal Kılıçdaroğlu

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