Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba "Akşener" iddiası! Yer yerinden oynayacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu’nu bir tek cumhurbaşkanı adayı ilan etmediği kalan Meral Akşener’e, “Çoklu aday da tartışılabilir, niye tartışılmasın?” diye mesaj verdiğini belirten Abdulkadir Selvi, CHP kaynaklarının, “Kılıçdaroğlu Akşener’e, eğer çok istiyorsan Ekrem İmamoğlu’nu sen aday göster, mesajını verdi” dediğini aktardı.

"Kimine göre bu bir mesaj kimine göre ise rest. Akşener mesajı almış. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kararlı olduğunu görmüş. İmamoğlu konusunda ısrar ederse bunun 6’lı Masa’yı çatlatacağını fark etmiş. Bunun üzerine İYİ Parti’de çoklu aday seçeneği ciddi bir şekilde tartışılmaya başlanmış" ifadelerini kullanan Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener’in, Saraçhane’deki dayanışmayı Kılıçdaroğlu’na karşı bir operasyona çevirmeleri üzerine CHP lideri, “Bir parti, diğer partinin içişlerine karışmamalı” diye uyarıda bulunmuştu.

Bunu çok tartıştık.

Ama Kılıçdaroğlu’nun başka bir mesajı daha vardı ki o biraz gölgede kaldı. Ekrem İmamoğlu’nu bir tek cumhurbaşkanı adayı ilan etmediği kalan Meral Akşener’e, “Çoklu aday da tartışılabilir, niye tartışılmasın?” diye mesaj verdi. CHP kaynakları, “Kılıçdaroğlu Akşener’e, eğer çok istiyorsan Ekrem İmamoğlu’nu sen aday göster, mesajını verdi” diyorlar. Kimine göre bu bir mesaj kimine göre ise rest. Akşener mesajı almış. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kararlı olduğunu görmüş. İmamoğlu konusunda ısrar ederse bunun 6’lı Masa’yı çatlatacağını fark etmiş. Bunun üzerine İYİ Parti’de çoklu aday seçeneği ciddi bir şekilde tartışılmaya başlanmış.

SON DURUM

CHP ve İYİ Parti cephesindeki tablo şöyle:

1. CHP’de Kılıçdaroğlu’ndan başka bir isim masaya gitmeyecek.

2. İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’na kesin karşı.

3. Bu tablo ortak aday planının şansını azaltırken çoklu aday seçeneği güçlenmeye başladı.

4. İYİ Parti’de Akşener, Ekrem İmamoğlu’nu; Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu ve Buğra Kavuncu ise Mansur Yavaş’ı destekliyor. Ama İmamoğlu ve Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olamayacağı düşünülüyor.

5. İYİ Parti’de üçüncü yol arayışı başladı. Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı için baskılar artmaya başladı.

Son durum: 6’lı Masa’da ibre çoklu adaya döndü.

KILIÇDAROĞLU’NA TARİHİ DESTEK NEREDEN GELDİ

Siyasi yasak kararı, Meral Akşener’in coşkulu desteği, Saraçhane mitingleri derken Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesi an meselesiydi.

Kılıçdaroğlu bu planı nasıl bozarım diye düşünürken, HDP’den tarihi destek geldi. HDP’nin Gültan Kışanak’ı cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği haber verildi. Kışanak hakkında terör örgütüne üyelikten 11 ay 3 ay, terör propagandası yapmaktan verilmiş 3 yıl hapis cezası var. Henüz Yargıtay tarafından onanmadığı için adaylığının önünde bir engel yok. Ama karar onandığı takdirde adaylığı düşebilir.

AKŞENER, KIRMIZI ÇİZGİ

Ancak bu, hukuki bir süreçten ziyade siyasi bir hamle. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyince daha önce Ekrem İmamoğlu’na yakın duran HDP, Kılıçdaroğlu lehine hamle yaptı. İlk aşamada Akşener’in muhalefetin cumhurbaşkanı adayını belirlemesinin önüne geçilmiş oldu. Çünkü HDP’nin kırmızı çizgisi Meral Akşener. Bu konjonktürden yararlanan Kemal Kılıçdaroğlu ise önemli bir desteği yanına çekmeyi başardı.

Muhalefet cephesi karşılıklı hamlelerle yoluna devam ediyor.

FORMÜL KILIÇDAROĞLU’NA YARADI

YSK Başkanı Muharrem Akkaya, Ekrem İmamoğlu’yla ilgili kararı Habertürk’ten Kübra Par’a değerlendirmiş ve “Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez” demişti.

ALTIN FIRSAT

YSK Başkanı’nın, listeler kesinleştikten sonra İmamoğlu’na verilen ceza onanırsa seçimi kazansa dahi mazbatası verilemez yönündeki değerlendirmeleri Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun eline altın bir fırsat geçmiş oldu. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu konusunda ısrar edenlere, “Peki cezası kesinleşirse, kazansa dahi mazbatasını alamazsa kendi elimizle Erdoğan’a hem cumhurbaşkanlığını hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı hediye etmiş olmaz mıyız?” diyormuş.

Kılıçdaroğlu iyi yerden yakalamış."