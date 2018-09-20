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Kılıçdaroğlu ile Berberoğlu İstanbul'da bir araya geldi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, tahliyesinin ardından ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeşilköy'deki Çınar Otel'de buluştu.

20 Eylül 2018 Perşembe 23:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, tahliyesinin ardından bir araya geldi.

Enis Berberoğlu tahliyesinin ardından, eşi Oya Berberoğlu, kızı Zeynep Dilara Berberoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki CHP'lilerle Maltepe'deki çay bahçesinden Florya'daki Çınar Otel'e geldi.

Berberoğlu burada beraberindeki heyetle bir süre sohbet etti.

Daha sonra otele CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'nu otelin kapısında eşi Oya Berberoğlu'yla birlikte karşıladı.

Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu'nu kucaklayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulunmasının ardından ikili özel görüşmek üzere otele geçti.

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 23:09
  1. İstanbul
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. enis berberoğlu

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