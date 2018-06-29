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Muharrem İnce bunaldı... Tatile çıkacak

CHP'nin hezimeti tadan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'ın sonuçlarından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaşadığı atışmalardan bunaldı, tatile gitmeye karar verdi.

29 Haziran 2018 Cuma 09:34
Muharrem İnce bunaldı... Tatile çıkacak

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı yenilgiden sonra CHP'liler tarafından partiye lider olarak aday gösterildi. Partililer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Muharrem İnce'nin Genel Başkanlık koltuğuna oturması için eylemler düzenlemeye başladı.

BİRBİRLERİNE CANLI YAYINLARDA CEVAP VERDİLER

Parti tabanında kurultay seslerinin yükselmesiyle Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçip istifa etmeyeceğinin mesajlarını verdi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken İnce ve Kılıçdaroğlu, canlı yayında art arda yaptığı açıklamalarla birbirine göndermelerde bulundu.

İNCE TATİLE ÇIKIYOR

CHP'de yaşanan bu karışıklıkların ardından Muharrem İnce, tatile çıkmaya karar verdi.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili "Sayın İnce başarılı bir performans gösterdi. Kendisine teşekkür etmemiz gerek. Haliyle gerilimi yükseltecek bir ortam yok. Tersine, bu başarıyı daha ileriye götürmeyi istiyoruz. Sayın İnce, seçim sonrasında kısa bir dinlenme ihtiyacı hissetti. Gelecek hafta dönünce buluşacağız." dedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 09:34
  1. Muharrem İnce tatile çıkıyor
  2. muharrem ince
  3. chp
  4. kemal kılıçdaroğlu
  5. 24 haziran

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş11 sa önce
    oğlum cuma namazlarını kaçırma sonra< seçimlerde altına kaçırırsın. eğer kaçırırsan sonra pişman olupne poh yedim dersin.
  • KARPUNOKARPUNO12 sa önce
    APOLETLERI UNUTMA INCE MUHARREM SENI .....
  • t.şahint.şahin15 sa önce
    kolayca kafa çekeceğin bir ülkeye git.enerji içeceği iç.muaaarrrreemmmm
  • hamdihamdi13 sa önce
    Hakan Selçuk, a cevaben adam olsa ramazan da otelde bira içmez.Saygı duyar.O foto gecen ramazanda otelde bira içerken çekilmiş.İnsanlar içebilir ona kimse karışmıyor zaten ülkemde.Sahillerde masalar içki dolu.Sen Paris te saat 20.00 den sonra bir tane içki içilen yer bulamazsın dısarda.Bizde sokağın ortasında içiliyor.Meshur eyfel kulesi meydanında içemezsin içki .Kim daha Özgür ?Biz ramazan da saygıdan bahsediyoruz Muüslüman Ülkede.
  • AsenaAsena13 sa önce
    Reis bunalttı tabi.Sen kimle aşık attın ince , kalınlaştın tabi stres ten biraz incel de gel.
  • hamzahamza13 sa önce
    hakan selcuk , icki icen adam. adamsaıcki ictiğindeyok enerji icecegi idi , yokramazan değildidiye kıvırmayacakadam gibi oldugu gibi görünecek ictiğini saklamayacak ,secim dolayısıyladindarinsanlardan oy alabilmek icin dindarım ayaklarına yatmayacak. Kısaca münafık , iki yüzlü olmayacak.
  • mevlütmevlüt13 sa önce
    artık birayı hakettin...yanında dana sütü ile at sütü de iç iyi gelir....
  • ZiyaZiya13 sa önce
    Bugun Cuma unutmasın.Hatırlatayım dedim. Her gün Cuma ya gidiyordu ya.Bugun gitmesi yeterli her gün gitmesine gerek yok.
  • mtmt13 sa önce
    Takip edin bakalım "15 yaşından beri her gün Cuma namazına giden zat, bugün Cuma namazına gidecek mi?
  • hakan selcukhakan selcuk14 sa önce
    Arkadaş adamın içkili fotosunu niye koyup duruyorsunuz ki içer içer ....Bırakın insanların özel hayatını bu yüzden bir grup insan sizden bu kadar çekiniyor o yüzden mücadele veriyor
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