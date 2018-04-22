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Kılıçdaroğlu ile Akşener gizlice 'ittifak'ı görüşmüş!

Kamuoyuna salı günü görüşecekleri açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki gün İstanbul'da gizlice buluştukları iddia edildi.

22 Nisan 2018 Pazar 09:12
Kılıçdaroğlu ile Akşener gizlice 'ittifak'ı görüşmüş!

Türkiye 24 Haziran 2018 günü erken seçime gitmeye hazırlanırken CHP ile İYİ Parti arasında ittifak olup olmayacağı tartışması da devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Salı günü bir araya gelmeleri beklenirken, iki ismin önceki gün İstanbul'da gizlice görüştükleri ortaya çıktı. İddiaya göre görüşmede her iki parti de erken seçim öncesi seçenekleri masaya yatırdı. İki partinin seçimlere birlikte girerek, İYİ Parti’nin TBMM’de grup kurması B planı olarak gündeme geldi.

"İLK TUR KENDİ ADAYLARIMIZLA..."

Görüşmede ayrıca cumhurbaşkanlığı seçiminde her partinin kendi adayı ile birinci tura katılarak ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında kalan adaya destek verilmesi seçenek olarak ele alındı.

BUGÜN TEKNİK HEYETLER GÖRÜŞECEK

Ayrıca seçim güvenliğine yönelik çalışmalar da görüşüldü. Bugün CHP ve İYİ Parti heyetlerinin bir araya gelerek teknik detayları görüşmesi bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 09:12
  1. İstanbul
  2. Meral Akşener
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP
  5. İYİ Parti
  6. seçim
  7. ittifak

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