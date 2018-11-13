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Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesi başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

13 Kasım 2018 Salı 20:27
Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesi başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi başladı.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Bülent Tezcan eşlik ediyor.

Toplam 40 dakika süren heyetler arası görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in baş başa görüşmesi başladı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 20:27
  1. Aydın
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Meral Akşener

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