Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesi başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi başladı.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Bülent Tezcan eşlik ediyor.

Toplam 40 dakika süren heyetler arası görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in baş başa görüşmesi başladı.