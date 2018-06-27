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Kılıçdaroğlu: Her şeyi AK Parti'ye teslim ederiz

Ağır seçim hezimeti sonrası istifası beklenen Kılıçdaroğlu, yerel seçimleri işaret ederek görevinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun dünkü toplantıda, "Yerel seçimlere odaklanmak yerine birbirimizle uğraşırsak her şeyi AK Parti'ye teslim ederiz" dediği bildirildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 09:02
Kılıçdaroğlu: Her şeyi AK Parti'ye teslim ederiz

9 seçim kaybettikten sonra CHP'liler tarafından istifası beklenen Kemal Kılıçdaroğlu, koltukta kalmak için yeni stratejiler geliştiriyor.

Kılıçdaroğlu, dün partililerle bir MYK toplantısı düzenledi.

Burada alınan seçim mağlubiyeti ve CHP'nin bundan sonraki yol haritası konuşuldu.

PARTİLİLERİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Ankara kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun istifa ederek görevi Muharrem İnce'ye devredeceği konuşuluyordu.

Ancak Kılıçdaroğlu, sevdalısı olduğu CHP koltuğunu bırakmamak için partilileri ikna etmeye çalışıyor.

"BİRBİRİMİZLE UĞRAŞIRSAK HER ŞEYİ KAYBEDERİZ"

Cumhuriyet'teki habere göre Kılıçdaroğlu'nun toplantıda partililere, “CHP bu oyuna düşmemeli. Muharrem İnce de bu oyuna düşmeyecektir. Var gücümüzle yerel seçimlere asılmalıyız. AK Parti kan kaybediyor. Yerel seçimlere odaklanmak yerine birbirimizle uğraşırsak her şeyi AK Parti'ye teslim ederiz” uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 09:02
  1. Ankara
  2. Kılıçdaroğlu: Yerel seçimlere odaklanalım
  3. Kemal kılıçdaroğlu
  4. chp
  5. myk
  6. en son haber

YORUM YAZ

  • Hacli Kürdistan proje K.KHacli Kürdistan proje K.K17 sa önce
  • mehmetmehmet16 sa önce
    haydi kemall verme koltuğu çekişip durun birbirinizlen böyle si vatanımız için daha hayırlı sizin yüzünüzden hdp meclise girdi bununda hesabını seçimlerde sorarız millete köprü kemirtip buzdolabı yalatanlara yerel seçimlerde bu millet kendi muzunu yalatacaktır elbett ...
  • VEDATVEDAT18 sa önce
    yiyin birbirinizi. #TAMAM MI? #DEVAM MI?
  • erdemerdem19 sa önce
    her şeyi pkk ya teslim etmektense akp ye teslim etmen doğru değilmi ajan kemal
  • AAAAAA19 sa önce
    İNŞALLAH BİRBİRİNİZE GİRERSİNİZ. CHP DEN AYRILAN MV LERİ AK PARTİYE GEÇER. İNCE YE DE AKPARTİ YOLU GÖRÜNÜYOR. TAB AKPARTİ BÜNYESİNE KABUL EDERSE
  • MOLİERMOLİER20 sa önce
    yemezler öcü geliyor numarasını.... doğal aday olduğu halde CB na aday olmaktan korkan çakma genel başkan ile asıl başarısız bu araba yolda kaldı, başına M.İnce taşı indi, takke düştü kel göründü, helvadan putların sofraya konulma zamanı geldi:)))
  • OrikOrik17 sa önce
    Bu adamin kalmasi lazim,akpartimizin isine yarayacaktir
  • AdemAdem19 sa önce
    BAHANEYE BAK. AJİTASYON YAPMA. YÜRRRÜ DE ENSE TRRAŞINI GÖRELİM ARTIK ÇEKTİR GİT Bİ GİT.!!! YAPIŞTIN KOLTUĞA, "KOLTUK SEVDALISI" OLMADAN YAPIŞTIN.!!!
  • Hacli-Kürdistan KeMalHacli-Kürdistan KeMal17 sa önce
    K.K bir Hacli-Kurdistan projesidir. Pkk'yi TBMM meclisine sokmasi bu yuzdendir. Pkk'ya silah birak cagrisi yapmamamsi bu yuzdendir. Avrupa yerel yonetim yasasini uyguluyacam" demesi bu yuzdendir! Uyanin!
  • kemalkemal19 sa önce
    doğru söylüyor seçime odaklanin belki bu sefer olur..olmadı bir sonraki genel seçim.o da olmadı bir daha ki yerel seçim..DEVAM
  • kayıkayı20 sa önce
    yürrü k.k yürrüüü kim tutar seni,kim karşı geliyorsa sana hepsini at partinden.
  • mehmetmehmet18 sa önce
    Ak parti kan kaybederken sen ne kazandın. oyun 3 puan düştü akparti senin iki katın oy alırken iki katın kadar oy kaybetmiş aranızda pek fark yok yani. Ak partinin 16 yıllık iktidar seninde ebedi muhalefet olduğun düşünülürse bu büyük bir başarısızlık
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