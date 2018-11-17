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Kılıçdaroğlu her halde izmir’i hiç görmemiş ki!

Gazetemiz okurlarından İhsan Aydemir, "Kılıçdaroğlu her halde İzmir'i hiç görmemiş ki!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:27
Kılıçdaroğlu her halde izmir’i hiç görmemiş ki!

İhsan Aydemir

Her konuşmasında belediyelerden bahsederken İzmir’i örnek veriyor. Çok başarılı olduğunu söylüyor. İzmir’e 20 sene evvel gitmiştim birde bu yıl 6 Eylül de gittim. Biz çocukken büyüklerimiz gurbete giderlerdi İzmir’i anlata anlata bitiremezlerdi. Şimdi görünce gözlerime inanamadım. Âdeta eski Zeytinburnu, eski Mamak, eski Erzurum’un Dağmahallesi. İzmir perişan. Ey İzmirli vatandaşlar siz buna katlanıyorsunuz?

Lütfen çevre illere bi bakın. İzmir’de onarım, imar, gelişme, estetik, temizlik diye bir şey yok. Çok çok büyük bir terk edilmiş şehir. Halbuki eskiden İzmir deyince en gelişmiş en lüks şehir akla gelirdi.

Ey İzmirliler lütfen kendinize dosdoğru hizmet eden bir başkan seçin.

Saygıyla.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 10:27
  1. Erzurum
  2. Zeytinburnu
  3. Mamak
  4. İzmirli vatandaşlar

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