'Kılıçdaroğlu, helâllik istiyor, ben hakkımı helâl etmem(!)'

Halkımız arasında helâllik alma, helâlleşme veya hakkını helâl et diye kullanılan bir söz vardır. Milletimizin dininden-inancından, örfünden ve geleneğinden tebarüz etmiş güzel bir ifadedir. Bir insanın, bir organizasyonun ferdi veya topluca haksızlığa uğramasını veyahut uğratılmasını müteakip, nedamet ve pişmanlığı ifade etmesi açısından bakıldığında helâlleşme veya helallik alma çok şeyler ifade eder. Helalleşme her şeyden önce samimi olmayı, doğru ve mert olarak haksızlık yaptığını canû yürekten kabul etmeyi gerektirir. Yalan dolanla ve bazı menfaatleri gözeterek, oy kapma düşüncesiyle yapılan helâlleşme veya helâllik alma gösterileri, zulümkârın ve zalimin göz boyama numaralarından öte bir şey ifade etmez. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart 2019 Seçimleri öncesi; “Namus sözü veriyorum, belediyeleri kazandığımız takdirde hiç kimsenin işine dokunulmayacak, hiç kimse işten çıkarılmayacak” dediği halde, CHP’li belediyelerden on binlerce insanın çıkarıldığını ve yerlerine seçim ortaklarının kontenjanından bir kısmı da şüphelilerden oluşan, adamların doldurulduğunu nasıl izah edecek? şte Saadet Partililerin biz seçtirdik diye övündükleri CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, edep ve ahlak anlayışına bakışı ve velinimetleri(!) Saadetçilerin suskunluğu! Bu suskunlukları Erbakan hocamızın, “Önce ahlak ve maneviyat” uyarısının bir parçası olabilir mi? Bütün bunlar gösteriyor ki, Kılıçdaroğlu ve partisi helâlleşme konusunda samimi değiller, numara yapıyorlar. Milletimiz her şeyi görüyor ve CHP zihniyetini yakından tanıyor. Milletimizin oylarını alabilmek daha doğru tabirle avlayabilmek(!) için kılıktan kılığa giren bir zihniyete elbette oy verilmez, hak helâl edilmez. Bu sebeple ben Kılçdaroğu’na ve dolayısıyla CHP’ye hakkımı helâl etmem ve helâlleşmem.. İttifak ortakları ve milli şuur yoksunu bazı alnı secdeliler etseler de!..