0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu, Hatay'da düğüne katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı Tuğçe Savaş ile Umay Tenekecioğlu'nun düğününde nikah şahitliği yaptı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 21:53
Kılıçdaroğlu, Hatay'da düğüne katıldı

HATAY (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı Tuğçe Savaş ile Umay Tenekecioğlu'nun düğün törenine katıldı.

Antakya'da bir otelde düzenlenen düğüne gelen Kılıçdaroğlu, Lütfü Savaş ile CHP Hatay milletvekilleri Suzan Şahin, Serkan Topal, Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir tarafından karşılandı.

Başkan Savaş'ın kıydığı nikahta, Kılıçdaroğlu gelin Tuğçe Savaş'ın şahitliğini yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu evlilik cüzdanını, eski AK Parti Hatay İl Başkanı Süleyman Tenekecioğlu'nun oğlu Umay Tenekecioğlu ile dünya evine giren geline verdi.

Aile cüzdanının önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Her ne kadar dışarıda erkekler desek de ailenin direği kadınlardır." dedi.

Aileleri tebrik eden Kılıçdaroğlu, genç çifte mutluluklar diledi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra bin 200 metrekarelik tek parça taban mozaiğinin de yer aldığı otelin alt kısmında bulunan müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 21:53
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Düğün
  3. Hatay
  4. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı
  5. Nikah Şahidi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yolun ortasında kalan dorse, D130 Karayolu’nu trafiğe kapattı
    1. Yolun ortasında kalan dorse, D130..
    2. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü
    3. Gürcistan'daki protestolar sürüyor
    4. Eski müsteşar yardımcısı evinde ölü..
    5. Tarsus’ta trafik kazasında: 2 yaralı
    6. Çatalca'da minibüs devrildi: 23 yaralı
    7. ABD'nin Florida eyaletinde alışveriş..
    8. "Sermayenin güdümündeki bilim..
    9. Eski müsteşar yardımcısı evinde..
    10. Irak ile Suriye arasındaki sınır..
    11. Kırkpınar'ın tarihine yakışır müsabaka
    12. İsveç'te Çin protestosu
    13. Denetlemeler sırasında rahatsızlanan..
    14. Tenis: Wimbledon
    15. Yılanın başı büyüyor! ABD'den..
    16. Kılıçdaroğlu, Hatay'da düğüne katıldı
    17. Medipol Başakşehir, İstanbul'da son..
    18. Başkan Savaş kızının nikahını kıydı
    19. Son romanını ve şiirini intiharıyla..
    20. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını..
    21. ABD, Sudan'daki uzlaşıdan memnun
    22. Arızalanan tır kara yolunda ulaşımı..
    23. Kadına şiddet Paris’te protesto edildi
    24. Kadıköy'de denize düşen kadını zabıta..
    25. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Ben sizi..
    26. Ayrılığa dayanamayan polis..
    27. GÜNCELLEME - Sakarya'daki GSM..
    28. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    29. Mermer işçisi 8 metre yüksekten..
    30. Milli yüzücülerden havuzda tarihi başarı
    İmamoğlu’nu destekleyen Süleymancılar CHP medyasının hedefinde! Seçim bitti, Kur'an kurslarına saldırı başladı
    İmamoğlu’nu destekleyen Süleymancılar CHP medyasının hedefinde! Seçim bitti, Kur'an kurslarına saldırı başladı
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    “Tarihe not düşmek için söylüyorum” diyen Cemil Çiçek: 800 askeri dışarı çıkarmasaydık...
    “Tarihe not düşmek için söylüyorum” diyen Cemil Çiçek: 800 askeri dışarı çıkarmasaydık...