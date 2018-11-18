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Kılıçdaroğlu'ndan Erdin Bircan açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın vefatı hakkında, "Doktorlar elinden geleni yaptı. Aile büyük bir umutla bekliyordu. Sonunda hak tecelli etti ve kendisi vefat etti. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" diye konuştu.

18 Kasım 2018 Pazar 14:24
Kılıçdaroğlu'ndan Erdin Bircan açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İbn-i Sina Hastanesinde tedavi gören CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın vefatı üzerine hastaneye gelerek, Bircan’ın ailesine taziyelerini iletti.

Erdin Bircan’ın eşi Bahriye, çocukları Eren, Erdem ve gelini Ayşe ile birlikte dua eden Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Bircan’ın uzun süredir tedavi gördüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, “Doktorlar elinden geleni yaptı. Aile büyük bir umutla bekliyordu. Sonunda hak tecelli etti ve kendisi vefat etti. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun” dedi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve CHP milletvekilleri de hastaneye gelerek Bircan’ın ailesini ziyaret ettiler.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 14:24
  1. Edirne
  2. Erdin Bircan
  3. CHP
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. İbn-i Sina Hastanesi

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