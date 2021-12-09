Kılıçdaroğlu Gürsel Erol'u taklit ile TÜİK'e gitmiş!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından TÜİK binası önünde yaptığı "baskın" şovu, 2018 yılında CHP Genel Merkezi önünde eylem yapacağını duyuran, dönemin CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'u akıllara getirdi.

Erol, partisinin seçim hezimetine isyan etmişti!

Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 3 yıl önce CHP Genel Merkez Binası önünde, saat 11:00'da oturma eylemi yapacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun da, Erol'u taklit ederek, saat 11:00'da randevusuz bir şekilde TÜİK binasına gittiği konuşuluyor.

Gürsel Erol, CHP'den, 41 yıldır milletvekili çıkartılamayan Elazığ'dan aday olarak, milletvekili seçilmişti. 2018 yılında, "Saat 11:00’de Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacağım." diyerek CHP yönetimine meydan okuyan Erol, partisinin 24 Haziran seçimindeki başarısızlığına isyan ederek, "Partimizin yaşadığı 24 Haziran seçim sonuçları başarısızlığının sorumlusu bu yönetim anlayışıdır. Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve ünvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum." demişti.

Aradan geçen 3 yıldan sonra, Kılıçdaroğlu da, geçtiğimiz dönemde partisinin Elazığ Milletvekili olan Gürsel Erol'u taklit ederek, randevusuz bir şekilde, "Erol gibi, saat 11:00'da" TÜİK binası önüne giderek, "baskın" şovu yaptı.