Kılıçdaroğlu Ece Sevim Öztürk'e sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Deniz Kuvvetleri’nin En Karanlık günü: 15 Temmuz” başlıklı belgesel hazırlayan, bilgileri FETÖ’cülerden aldığını kabul eden, “Doğu Perinçek ve ekibinin darbedeki dahlini araştırıyordum” savunması yapan Ece Sevim Öztürk’e sahip çıktı.

Kılıçdaroğlu Öztürk’le ilgili şunları söyledi:

“Ece Sevim Öztürk şunu yapıyor; 15 Temmuz darbe girişimi oldu, girişimi lanetliyoruz. Bunun arkasındaki sır neydi bunu araştırıyordu. 15 Temmuz’un ayrıntılarını araştıranlar doğru hapse. Neden bir gazeteci hapse atılıyor? 15 Temmuz darbe girişiminin ayrıntılarının neden ortaya çıkmasından korkuyor iktidar. Gazetecilik bir kamu görevidir.”

Bugünün, Basın Özgürlüğü Günü olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, basının baskı altında bulunduğunu savundu. Türkiye’nin basın özgürlüğünde, 180 ülke arasında 157’nci sırada bulunduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve 140’tan fazla gazetecinin hapiste olduğunu belirtti.

KAVALA VATANSEVERMİŞ...

Kılıçdaroğlu Osman Kavala için de “vatansever” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Bir diğer adaletsizlik örneği Osman Kavala. Kavala bir iş adamı ve vatansever. 1 kasım 2017’de tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İddianamesi hala hazırlanmadı.”

FETÖ'cü gazeteci CHP'yi karıştırdı!

Ece Sevim Öztürk FETÖ'ye yardımdan tutuklandı

Kaynak: Aydınlık