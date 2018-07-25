Ağaç İstanbul
0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu Ece Sevim Öztürk'e sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın şikayeti üzerine ifadesi alınan ve FETÖ’ye destek gerekçesiyle tutuklanan Ece Sevim Öztürk’ün ‘15 Temmuz’un ayrıntılarını araştırdığını’ öne sürdü.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:14
Kılıçdaroğlu Ece Sevim Öztürk'e sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Deniz Kuvvetleri’nin En Karanlık günü: 15 Temmuz” başlıklı belgesel hazırlayan, bilgileri FETÖ’cülerden aldığını kabul eden, “Doğu Perinçek ve ekibinin darbedeki dahlini araştırıyordum” savunması yapan Ece Sevim Öztürk’e sahip çıktı.

Kılıçdaroğlu Öztürk’le ilgili şunları söyledi:

Ece Sevim Öztürk şunu yapıyor; 15 Temmuz darbe girişimi oldu, girişimi lanetliyoruz. Bunun arkasındaki sır neydi bunu araştırıyordu. 15 Temmuz’un ayrıntılarını araştıranlar doğru hapse. Neden bir gazeteci hapse atılıyor? 15 Temmuz darbe girişiminin ayrıntılarının neden ortaya çıkmasından korkuyor iktidar. Gazetecilik bir kamu görevidir.

Bugünün, Basın Özgürlüğü Günü olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, basının baskı altında bulunduğunu savundu. Türkiye’nin basın özgürlüğünde, 180 ülke arasında 157’nci sırada bulunduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve 140’tan fazla gazetecinin hapiste olduğunu belirtti.

KAVALA VATANSEVERMİŞ...

Kılıçdaroğlu Osman Kavala için de “vatansever” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Bir diğer adaletsizlik örneği Osman Kavala. Kavala bir iş adamı ve vatansever. 1 kasım 2017’de tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İddianamesi hala hazırlanmadı.

FETÖ'cü gazeteci CHP'yi karıştırdı!

Ece Sevim Öztürk FETÖ'ye yardımdan tutuklandı

Kaynak: Aydınlık

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:14
  1. Aydın
  2. Ece Sevim Öztürk
  3. FETÖ
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • abdiabdi2 sa önce
    ben şahsen ZORLAMAYA karşıyım. Mesela Sn.İnce de zoraki C.Başkanı adayı oldu ve C.Başkanlığı da elden gitti Milletvekilliğide Sn. Akşener de aynı keza. Bırakın insanları rahat rahat Belediye Başakan adayı vs. OLSUNLAR
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

BM'den tepki çeken karar: Ödeme yapmayacağız
  1. BM'den tepki çeken karar: Ödeme..
  2. İçişleri Bakanlığı personel alımı..
  3. Kenan Sofuoğlu'ndan sürpriz ziyaret
  4. TBMM'de bedelli askerlik görüşmeleri..
  5. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
  6. Bu nasıl insanlık? 6 aylık bebeği...
  7. Ayşe Ergezen kimdir? Nereli? Daha önce..
  8. İçişleri Bakanlığı personel alımı..
  9. Büyük provokasyon! Yerlere boya döküp..
  10. 'Dört Büyükler'in toplam borcu dudak..
  11. Burası İstanbul'un kalbi! Araçlar..
  12. Genelkurmay Başkanı Güler Malatya'da
  13. İstanbul'da son durum! '10 dakika..
  14. Suudi Arabistan'a şok! Petrol gemisi..
  15. Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı!
  16. Eylemciler sokağa indi: İsrail'den..
  17. Özil ailesinden Erdoğan'ın sözlerine..
  18. Avrupa'da dev transfer resmen..
  19. Tekirdağ'da hareketli anlar!..
  20. İçişleri Bakanlığı 2018 personel alımı..
Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
Askerlik süreci kısalıyor mu?
Askerlik süreci kısalıyor mu?
TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama