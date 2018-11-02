0553 313 94 23
impression

Kılıçdaroğlu'nun kadına şiddeti meşrulaştıran sözleri yeniden gündemde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şiddet gördüğünü açıklayan şarkıcı Sıla'ya telefon ederek destek mesajı verdiğini söyledi. Ancak aynı Kılıçdaroğlu "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de gelir hıncını karısından alır" sözleriyle kadına şiddeti meşrulaştırmıştı.

02 Kasım 2018 Cuma 12:26
Kılıçdaroğlu'nun kadına şiddeti meşrulaştıran sözleri yeniden gündemde

Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında ‘şiddet’ vakası gündemin ilk sıralarına oturdu. Mahkemeye başvuran şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü belirterek şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuya dahil olmak istedi. Şarkıcı Sıla'yı arayan Kılıçdaroğlu geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Sıla’ya ‘geçmiş olsun’ dedim"

CNN Türk canlı yayınında görüşmeyi açıklayan Kılıçdaroğlu, "Sıla'ya geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Üzülmemesini söyledim. Toplumun yanında olduğunun önemini anlattım" dedi.

KK: Erkek hıncını karısından alır

Şiddet gördüğü için Sıla’nın yanında olduğunu söyleyen aynı Kılıçdaroğlu, yakın bir tarihte CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir etkinlikte kadına şiddetle ilgili skandal bir açıklama yapmıştı.

Dinleyenleri bile şaşırtan sözlerinde Kılıçdaroğlu, kadına şiddeti masumane bir eylem olarak gösterdi. Kılıçdaroğlu "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de gelir hıncını karısından alır." ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o skandal sözleri;

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 12:26
  1. Ahmet Kural
  2. Sıla Gençoğlu
  3. şiddet
  4. dayak
  5. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli BOZOK, SİHA ile birleşti! Hedefi tam isabetten vurdu
    1. Milli BOZOK, SİHA ile birleşti! Hedefi..
    2. Gates, Muhammed bin Selman'dan..
    3. Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na..
    4. Kılıçdaroğlu: Erkek hıncını karısından..
    5. Türkiye'nin vergi rekortmeni belli oldu
    6. Fatih Tezcan'dan Ahmet Hakan'ın enseye..
    7. Tutuklanan Alparslan Kuytul'un eşi..
    8. Terör propagandası yapan asker..
    9. HDP'den CHP'ye ittifak çağrısı! 'Biz..
    10. 10 ilde düğmeye basıldı: 4'ü teğmen 19..
    11. Erdoğan'ın çağrısı Apple'ı eritti.....
    12. Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    13. Türk bilim adamları geliştirdi!..
    14. Arpaçay’da terör propagandası yapan..
    15. ABD 'dur' dedi! Suudiler saldırdı
    16. İstanbul Havalimanı'nda ilk kez..
    17. Saadet Partili vekilin akılalmaz..
    18. "Konkordato ilanı" dedikoduları iş..
    19. İstanbul'da uyuşturucu düzeneği..
    20. TSK bombalamaya devam ediyor! 6..
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’