Kılıçdaroğlu'nun kadına şiddeti meşrulaştıran sözleri yeniden gündemde

Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında ‘şiddet’ vakası gündemin ilk sıralarına oturdu. Mahkemeye başvuran şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü belirterek şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuya dahil olmak istedi. Şarkıcı Sıla'yı arayan Kılıçdaroğlu geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Sıla’ya ‘geçmiş olsun’ dedim"

CNN Türk canlı yayınında görüşmeyi açıklayan Kılıçdaroğlu, "Sıla'ya geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Üzülmemesini söyledim. Toplumun yanında olduğunun önemini anlattım" dedi.

KK: Erkek hıncını karısından alır

Şiddet gördüğü için Sıla’nın yanında olduğunu söyleyen aynı Kılıçdaroğlu, yakın bir tarihte CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir etkinlikte kadına şiddetle ilgili skandal bir açıklama yapmıştı.

Dinleyenleri bile şaşırtan sözlerinde Kılıçdaroğlu, kadına şiddeti masumane bir eylem olarak gösterdi. Kılıçdaroğlu "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de gelir hıncını karısından alır." ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o skandal sözleri;

