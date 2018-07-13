Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkum edildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 ayrı davada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 95 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.13 Temmuz 2018 Cuma 10:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız üç ayrı manevi tazminatdavasında, Mahkeme toplam 95 bin TL manevi tazminata hükmetti.
Yargının bu kararlarının, düzeyli,seviyeli ve hakaret içermeyen bir muhalefet diline vesile olması en büyük temennimizdir" ifadesini kullandı.
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