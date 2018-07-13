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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkum edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 ayrı davada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 95 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:58
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkum edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız üç ayrı manevi tazminatdavasında, Mahkeme toplam 95 bin TL manevi tazminata hükmetti. 

Yargının bu kararlarının, düzeyli,seviyeli ve hakaret içermeyen bir muhalefet diline vesile olması en büyük temennimizdir" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 10:58
  1. Aydın
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. tazminat

YORUM YAZ

  • eminemin1 sa önce
    AdamAdam ettiği hakaretler yüzünden Erdoğan’a neredeyse servet ödedi! Bir de mal varlığını açıkla demez mi!!
  • kayıkayı1 sa önce
    bu tazminat paralarıyla ekmek arası döner v.s meydanlarda ikram edilsin halka.kocamanda bi afiş gıvıttırolunun reise ödediği tazminat paralarının karşılığıdır afiyetle yiyin.
  • AzizAziz1 sa önce
    Kılıçdaroğlu bu paraları nereden buluyor. Ödediği tazminatları maaşı karşılamaz.
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