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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a özenmek isteyince yine gaf yaptı

Dün Silifke Belediyesi Yörük Çalıştayı'da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özenip şiir okumak istedi ama okuyamadı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şiir okumaya kalkınca rezil oldu.

OKUYAMADI

Dün Silifke'de Yörük Çalıştayı'da konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıkça okuduğu "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" mısrasını söylemek istedi ama yapamadı. Afallayan Kılıçdaroğlu'na kalabalıktan sufleler geldi.

İşte o anlar;

 

Kılıçdaroğlu 'İstiklal Marşı'nı da yanlış okumuştu

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 10:58
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. şiir
  3. Silifke
  4. yörük

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