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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a bir kez daha tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Man Adası iddiaları" nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı beşinci tazminat davasında, 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi- Davalı Kılıçdaroğlu, bu iddiaları nedeniyle İstanbul'da hakkında açılan 5 ayrı tazminat davasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam bir milyon 18 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmiş oldu

29 Kasım 2018 Perşembe 14:57
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a bir kez daha tazminat ödeyecek

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, 12 Aralık 2017'de bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davası karara bağlandı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve yakınlarına 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan adına avukat Ferah Yıldız ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Hakim, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatının reddihakim talebinde bulunduğunu tutanağa geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, talebin reddine karar verilmesini istedi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de reddihakim taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi.

Mahkeme hakimi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 41. maddesi gereğince talebin reddine karar verdi.

Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 150 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 20 bin lira, Ziya İlgen'e de 20 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 19 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak davacılara verilmesine karar verdi.

- Toplam tazminat 1 milyon 18 bin lira oldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha önce de söz konusu iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplam 5 kez tazminat ödemeye mahkum edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının, 28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısındaki yaptığı konuşmalar nedeniyle Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davası, 7 Haziran'da karara bağlanmıştı. Kılıçdaroğlu, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, aynı iddialar üzerine açılan bir başka davada, 13 Haziran'da, Kılıçdaroğlu'nun 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

Üçüncü tazminat davasının görüldüğü Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı Kılıçdaroğlu'nu 359 bin lira manevi tazminata mahkum etmişti. Yine aynı mahkemede açılan dördüncü tazminat davasında da Kılıçdaroğlu, 130 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Böylece Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaları nedeniyle İstanbul'da açılan 5 farklı tazminat davasında, 1 milyon 18 bin lira tazminata mahkum edilmiş oldu.

- Dava dilekçesinden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen'in avukatlarınca İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin 21 Kasım 2017'deki grup toplantısında birtakım belgeler açıklayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına milyonlarca dolar para transfer ettiğini iddia ettiği belirtilmişti.
Dilekçede, davalı Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017'de de "Yurt dışına milyonlarca dolar para aktarıldığını ispat ediyorum." şeklinde elinde salladığı ancak göstermediği belgelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına iftira yolu ile hakarette bulunduğu kaydedilmişti.

Aynı gün söz konusu iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları adına Kılıçdaroğlu'ndan yargı önünde hesap sorulacağı ve iddia ettiği belgeleri yayınlaması amacıyla açıklama yayınladıkları aktarılan dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun buna rağmen hakaret ve iftiralarına süreklilik arz edecek şekilde devam ettiği, 19 Aralık 2017'de NTV televizyonunda katıldığı bir programda da çeşitli beyanlarda bulunduğu anlatılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programında yaptığı konuşmalara da yer verilen dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 250 bin lira, Ziya İlgen ve Mustafa Erdoğan adına da 125'er bin lira manevi tazminata hükmedilmesi talep edilmişti,

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:57
  1. Anadolu
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Man Adası
  5. tazminat

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