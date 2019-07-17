Kılıçdaroğlu: "(Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi) Bütün komşularımızın, bütün ülkelerin şunu bilmesi lazım; bizim diplomatlarımız, yurt dışında çalışan arkadaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorlar. Onlara yapılan her saldırı, Türkiye Cum
17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:48
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