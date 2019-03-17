Kılıçdaroğlu, pişkin Ekşi Sözlük'ü ödüllendirmişti!

Gazeteci Fuat Kozluklu "ruhsal cinayet işliyor" dediği Ekşi Sözlüğe Gezi kalkışması sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyarete dikkat çekti.

İslam düşmanı Ekşi Sözlük!

Dünyada bir grup fanatik, faşist ve şovenist dışında herkesin nefretle kınadığı Yeni Zelanda'daki terörist saldırıya kimliğinde muhtemeldir ki "İslam" yazan bir Ekşi Sözlük yazarı tarafından "Videoyu izlerken, keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizlese diye iç geçirdim." entrysi açıldı.

Tepkiler üzerine Ekşi Sözlük yönetimi entryi silip, hesabı da kapattı.

Ekşi Sözlük yönetimi açıklamasında olaydaki sorumsuzluklarını içeriklerin kontrol edilmeden yayına alması ile açıklıyordu. Bu tip nefret söylemi olan entrylerin de şikayet halinde silindiğini vurguluyordu. Sorumluyuz demek yerine sözlüğü kullananlara şikayet butonunu adres gösterdi.

Oysa Ekşi Sözlük'te küfür etmek, aşağılamak, kişiler hakkında dedikodu üretmek neredeyse sıradan bir durum.

Kılıçdaroğlu ile kahvaltıda buluşmuşlardı

TRT Haber'de gece kuşağını hazırlayıp sunan gazeteci Fuat Kozluklu bugün Ekşi Sözlük'teki bu duruma dikkat çeken bir tweet paylaştı. Paylaşımında Ekşi Sözlük yönetimi ile Kılıçdaroğlu'nun 2013 yılında yaptığı kahvaltıyı da hatırlattı. İşte o paylaşım...

Fuat Kozluklu'nun dikkat çektiği o kahvaltı Temmuz 2013'ün ilk haftasında gerçekleşmişti.

Gezi kalkışmasından sayılı günler sonra gerçekleşen kahvaltıda Sözlük yönetimi ile sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu'na o gün Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Sezgin Tanrıkulu da eşlik ediyordu.

Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'ün Kurucusu Sedat Kapanoğlu adına düzenlenmiş bir sertifika ile bir gaz maskesini de gruba hediye ederek adeta Gezi kalkışmasındaki rollerini ödüllendirmişti.