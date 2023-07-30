Kılıçdaroğlu devreye girdi! Akbelen provokasyonunda yeşil katillerinden takiyye

HABER MERKEZİ

Sözde çevrecilerin maskesini düşürmeye devam ediyoruz. CHP, HDP ve marjinal sol örgütler, sandıktan umudu kesince yine sözde çevre eylemleriyle kaos çıkartıp, ülke ekonomisini baltalamak istiyor. Kılıçdaroğlu ve ekibinin bölgeye gidişiyle tırmandırılan “Akbelen’e dokunma, direnişine destek” kampanyası provokasyona dönüştürülmek isteniyor. Gezi eylemleri benzeri bir örgütlenmeyi başlatmak isteyen STK, sanatçı ve çevreciler ise kabarık sicilleriyle dikkat çekiyor.

0.29’luk alan için isyan

Akbelen’de ülke ve bölge ekonomisen kat sağlayacak maden sahasındaki çalışmayı provoke eden isimlerin büyük bölümü ya kendi çıkarları için yaptıkları ağaç katliamıyla ya da suları zehirleyip altın araması yapan para babalarının sponsorluğuyla düzenledikleri etkinliklerle tanınıyor. “Muğla Akbelen ormanları yok ediliyor” iddialarının aksine, kömür çıkartılan alanın ise orman sahasının sadece yüzde 0,29’una tekabül ettiği, söz konusu alanında yapılan sözleşme çerçevesinde faaliyetin tamamlanması sonrası yeniden rehabilite edilerek ağaçlandırılacağı kaydediliyor.



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‘Koç’ başı Mahruki

Orman katliamı yapılıyor diyerek CHP-HDP ortaklığında sahaya sürülen isimlerin sicilleri kabarık çıktı. Eylemlere destek veren koronun başını çeken AKUT eski başkanı Nasuh Mahruki Koç Grubundan aldığı sponsorluklarla tanınıyor. “Üç kuruş para için bu asil milletin evlatlarını birbirine düşüren, karşı karşıya getiren vatan hainlerine lanet olsun” açıklamasında bulunan Mahruki, Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Bakırtepe, Pınargözü ve Naldöken mevkilerinde siyanürle altın arayan Koç Grubuna bağlı Demir Export firmasının, on binlerce insanı zehirlemesine ise ses çıkarmıyor.

Villa için ağaç kesen Tarkan

Çanakkale Kaz Dağları’nda altın madeni için ağaçların kesildiğini öne sürerek ‘Rant uğruna nasıl satılabilir?’ açıklaması yapan, “Doğanın hakları var, Akbelen ormanlarını rahat bırakın” diyerek Akbelen eylemlerine destek veren sanatçı Tarkan’da yüzsüzlüğü ile dikkat çeken isimler arasında. İstanbul Şile Ömerli’de iki tane villa satın alan Tarkan’ın bahçesindeki ağaçları kestirip fosseptiğini dereye bağlattığı fotoğraflar gündeme bomba gibi düşmüştü.

O dönemde bahçıvanına bahçesindeki ağaçları kestirip traktörle taşıtan Tarkan’ın, evinden gelen atık su borusunun Riva deresine dökülmesi de ‘pes’ dedirtmişti. 2019 yılında yapılan haberler sonrası Tarkan sessizliğe bürünmüştü.

Plaj kapatan İvedik

Provokatörlere destek verenler arasında bulunan Şahan Gökbakar da çevre sabıkasıyla dikkat çekiyor. Marmaris’te turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkisinde dubleks villa satın alan Gökbakar, sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp, ‘Özel mülktür girilmez’ tabelasını astırdığı ortaya çıkmıştı.

Kendisine özel plaj yaptırıp sahile deniz kumu döktüren Gökbakar, denize zodyak botla da tonoz bırakmıştı. Halkın kullanımına açık alanı işgal eden Gökbakar’la ilgili Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işlem başlatmış, saha temizlenip “özel mülk” tabelaları sökülmüştü.