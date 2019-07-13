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Kılıçdaroğlu: “Demokratik Parlamenter sistem Türkiye koşullarına daha uygun”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz öteden beri demokratik parlamenter sistemin, Türkiye’nin koşullarına uygun olduğunu her ortamda dile getirdik” dedi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:37
Kılıçdaroğlu: “Demokratik Parlamenter sistem Türkiye koşullarına daha uygun”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz öteden beri demokratik parlamenter sistemin, Türkiye’nin koşullarına uygun olduğunu her ortamda dile getirdik” dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Adalet Parkı Açılış töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Biz öteden beri demokratik parlamenter sistemin, Türkiye’nin koşullarına uygun olduğunu her ortamda dile getirdik. Tarihsel sürece baktığımızda parlamenter seçime yönelik aksaklıklar olmakla birlikte toplumda genel bir kabulü var” diye konuştu.


Amerika’da Başkanlık sistemiyle ilgili sözleri hatırlatılan Kılıçdaroğlu, “Başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerin başında Amerika geliyor. Amerika bu sistemi kendi tarihsel süreci içinde geliştirip bugünkü konuma getirmiştir. Eğer Amerika’daki başkanlık sistemini tartışalım diyorlarsa elbette bu da tartışılabilir. Orada başkan değil, kurumlar çok güçlüdür. Her tartışmaya açığız. Her tartışma iyi niyetle, önyargılardan arındırılarak, Türkiye’nin gerçekleri göz önünde tutularak yapılmalı. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandırmalıyız. Bu demokrasi, demokratik parlamenter sistem bizim beğendiğimiz, önerdiğimiz, savunduğumuz bir görüş olacaktır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 27 dk önce
    YÜREĞİNİZ TUTUYOR VE SAMİMİ İSENİZ SİNE-İ MİLLETE GİDİN REİS HER HALÜKARDA OLAN PROBLEMLERİ MİLLETE GÖTÜRÜP ÇÖZMEYİ BAŞARDI SİZDE AZICIK YÜREK VAR VE SAMİMİ İSENİZ İSTİFA EDİN TOPLUCA EDİN TOPLUCA SİN-İ MİLLETE GİDİN BU MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ GEREKENİ YAPAR SAMİMİ İSENİZ YÜREĞİNİZ TUTUYORSA.

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