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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını tarif etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin, "Yaptığı açıklamalar son derece değerli, son derece önemli." dedi. CHP'nin adayına dair ipuçları verdi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 21:57
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını tarif etti

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin nasıl bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracağına dair de merak edilenleri cevapladı.

Gül'ün sorumlu bir devlet adamı çerçevesinde açıklamalar yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumu farklı cümlelerle dile getirdi..

Kılıçdaroğlu, Gül'ün liyakat ve özgürlükler vurgusunun altını çizdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı profiline değinen Kılıçdaroğlu, ''Cumhurbaşkanı adayının tarafsız olması lazım, cumhurbaşkanı adayının toplumun her kesimini kucaklaması lazım, 80 milyonun evet bu benim cumhurbaşkanımdır demesi lazım...'' şeklinde konuştu.

Aadayın CHP'li olup olmayacağına dair 'tarafsızlık' vurgusunun ardından ''gelecek kişi, ''ben Türkiye'nin sorunlarını çözecek kapasitedeyim'' diyecek, bir başarı hikayesi olacak'' dedi ve ''şöyle ifade edeyim, topluma güven veren birisi olacak...'' diye ekledi.

CHP lideri milletvekili seçimleri için ittifak temaslarının da olumlu ilerlediğini belirtti.

 GÜL'ÜN AÇIKLAMASINA DAİR

Kayseri'de partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, toplantının ardından basın mensuplarının 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Gül, geniş bir mutabakat olsaydı belli ilkeler çerçevesinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Yaptığı açıklamalar son derece değerli, son derece önemli." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye hizmet etmiş, Cumhurbaşkanlığı yapmış birisinin kuvvetler ayrılığı ilkesine vurgu yapması, liyakata vurgu yapması, adalete vurgu yapması, şeffaflığa vurgu yapması son derece önemli. Türkiye'de bugün için olmayan ama olmasını arzu ettiğimiz değerlere vurgu yapıyor. O açıdan çok değerli ve önemli." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Kayseri'de bir düğüne katıldı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına ilişkin ''Adaylığım söz konusu değildir'' açıklaması yapmıştı ve AK Parti'den gelen bazı eleştirilerin saygı sınırlarını aştığını vurgulamıştı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 21:57
  1. Kayseri
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Kemal Kılıçadaroğlu
  4. CHP Genel Başkanı
  5. CHP

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  • mhjhgjömbmhjhgjömb17 dk önce
    kendilerinin olmadığı belli, gerisinin ne önemi var ki ....
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