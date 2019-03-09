Kılıçdaroğlu: Çiftçiye, üreticiye, alın teri dökene destek vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin birliği, bütünlüğü ve beraberliği için mücadele edeceklerini belirterek, "Bu ülkeye huzuru ve bereketi getireceğiz. Çiftçiye, üreticiye, alın teri dökene destek vereceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin Kuvayımilliyecilerin kurduğu bir parti olduğunu, köklerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu ilkelerden alarak, 82 milyonu bir bilip kimsenin kimliğiyle, inancıyla, yaşam tarzıyla ilgilenmediğini söyledi.

CHP'nin belediyelerde çalışanlara en düşük 2 bin 200 lira verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, halkın, yoksulun, aydınların, kadınların ve toplumun her kesimini kucaklayanların partisi olduklarını dile getirdi.

Ülkede çiftçi ve hal esnafının terörist ilan edildiğini savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi bununla da yetinmiyorlar, bir bakan çıkıyor, diyor ki: 'Yurt dışından turistler gelecek. İçlerinde teröristler olacak ve onları yakalayacağız.' Bir de şimdi turist terörist çıktı karşımıza. Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir devlet yönetimi, anlamakta zorluk çekiyorum. İşsizlik ve yoksulluğu önlemek için ülkede üretimin güçlendirilip her alanda üretim yapılması gerekiyor. Dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydik. Şimdi her şey dışarıdan geliyor. Kim yaptı, kim becerdi bunu? Ben de biliyorum kimin yaptığını, siz de biliyorsunuz. Ben bunu özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerime söylüyorum.

Dışarıdan mı birisi geldi bunu yaptı? Senin oyunu aldı, sana ihanet etti. Senin oyunu aldı, ağzındaki lokmayı da almaya çalıştı. Bir grup toplantısında çöpten bir şeyler toplayan bir kadının fotoğrafını göstermiştim. Kıyameti kopardılar. 6 milyon kişi o alandan geçiniyor. Haberleri bile yok. Türkiye'yi ne hale getirdiklerini bilmiyorlar çünkü onlar sarayda oturuyorlar. Saray ayrı, halk ayrı. "

Amaçlarının Gazi Mustafa Kemal'in koyduğu çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ülkede yaşanan tüm olaylara rağmen umutsuz olmayacaklarını, ülkenin gelişmesi ve güzelleşmesi için daha çok çalışacaklarını söyledi.

- "Herkesin hakkını, hukukunu sağlayacağız"

Vatandaşlardan 31 Mart'ta sandıklara gidip altı okun altına mührü basmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "CHP'nin konuşması en çok onları rahatsız ediyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

"Ne diyor Erdoğan? 'Bay Kemal konuşuyor'. Bay Kemal konuşur tabii. Bay Kemal ne yapsın. Bay Kemal'in bir özelliği var. Bay Kemal hırsızlık, yolsuzluk yapmaz. Bay Kemal beytülmala el uzatmaz. Bay Kemal oğluna telefon edip 'Oğlum paraları sıfırladın mı?' demez. Daha ne olsun. Bay Kemal siyasete girdiği gün bütün mal varlığını açıkladı. Onun için Bay Kemal olmak kolay değildir. Onlar ne derlerse desinler. Biz bu ülkenin birliği, bütünlüğü ve beraberliği için mücadele edeceğiz. Bu ülkeye huzuru ve bereketi getireceğiz.

Çiftçiye, üreticiye, alın teri dökene destek vereceğiz. Karşımızda olan bir grup var sadece. Malı götürenler, onlara karşı olacağız. Onlara hep birlikte karşı olacağız. Herkesin hakkını, hukukunu sağlayacağız. Adalet dediğimiz o güzel kavramı yücelteceğiz. Toplumun her kesimi için adalet olmalı. Her kesim huzur içinde uyuyabilmeli."

Sandıkta ittifak yapacaklarına değinen Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan ülkenin huzuru ve bereketi için hangi partiden olursa olsun CHP'ye oy vermelerini istedi.

Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Neden Mart'ın sonu bahardır' diyoruz? Bahar, dünyanın en güzel mevsimlerinden birisidir de onun için. Bireysel çıkışları asla doğru bulmuyorum. Bu, anlayışımıza ters. Bazı arkadaşlarımız aday yapmadık diye ayrılıp başka partiden aday oldular. 'Ben yoksam başkanlık da yok.' deme anlayışı, bizim anlayışımız değil. Bizler şöyle ya da böyle gelip gideriz. Gazi Mustafa Kemal’in bizlere armağan ettiği Cumhuriyet'i yaşatmak, Cumhuriyet Halk Partisini yaşatmak, demokrasiyi güçlendirmek hepimizin ortak görevidir. 'Ben olmazsam belediye başkanlığı olmaz, ben olmazsam milletvekilliği olmaz.' demek doğru değil.

Asla doğru bulmuyorum. Bu tür insanların bir topluma, bir beldeye, bir ilçeye, büyükşehire doğru dürüst hizmet edeceğine de inanmıyorum."

Kılıçdaroğlu, CHP'nin kurumsal kimliği olduğunu, o kimlikle yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Muğla milletvekilleri, Büyükşehir, Datça, Marmaris ve Menteşe belediye başkan adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Bodrum'a hareket eden Kılıçdaroğlu, Menteşe, Yatağan ve Milas ilçe girişlerinde kendisini karşılayan vatandaşları selamlayarak seçimlerde destek istedi.

(Bitti)