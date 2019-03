"Kılıçdaroğlu, CHP'yi Kandil'in ana karargahı haline getirdi"

ANTALYA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu Atatürk'ün partisi CHP’yi, HDP’nin kumanda merkezi, Kandil’in ana karargahı haline getirmiştir. Kılıçdaroğlu varken Kandil terör şebekesinin HDP’ye ihtiyacı neredeyse kalmamıştır." dedi.

Bahçeli, Antalya'da Cam Piramit Fuar Merkezi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı salon toplantısında bir konuşma yaptı.

Kendilerinin cumhur ile ittifak yaptıklarını, her şeyi şeffaf şekilde millet ile paylaştıklarını belirten Bahçeli, çalının arkasından dolanmadıklarını, örtülü ilişkiler ve pazarlıklar içine girmediklerini anlattı.

- "Belediyelerimizin içinde hendek açılma planlarının farkındayız"



Samimiyetle yoğrulan Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin engin ferasetiyle yoğunlaştığını aktaran Bahçeli, şunları belirtti:

"Biz, 'Önce ülkem ve milletim' diyerek hareket ettik. Ne yapıyorsak, ne söylüyorsak, ne istiyorsak devletin ve milletin bekası içindir.Ne düşünüyorsak, neyi amaçlıyorsak dünyaya açılan penceremiz olan Antalya'nın ve Antalyalının geleceğine hizmettir.Çünkü bizim aklımızda hep Türkiye vardır, Türk milleti vardır. Aziz milletimizin sağduyusuna güveniyoruz, ona göre yürüyoruz.Her adımımızı güçlü Türkiye'nin inşası için atıyoruz.Ülkemize yönelen tehdit ve kötü emelleri görüyor, tedbirlerimizi alıyoruz.31 Mart seçimlerinin de bu nedenle önem ihtiva ettiğini düşünüyoruz.Terörizmin ve arkasındaki alçak efendilerinin asıl maksadının Türkiye'yi bölmek olduğunu biliyoruz.Belediyelerimizin içinde hendek açılma planlarının farkındayız.Dağdan temizlenen hainlerin Antalya’daki otellere yuvalanmasını, Antalya’nın terörize edilmesini milli güvenlik tehdidi sayıyoruz.Bunlar Türkiye, Türk, ekmek, emek, alın teri düşmanıdır, helalin karşısındaki haramzadelerdir. Teröristlerin belediyelere doluşmasının Antalya için korkunç gelişmelere sebep olacağını şimdiden görüyoruz.Bu kapsamda kurtarılmış bölge planı yapanları ve topraklarımız üzerinde gözü olanları ifşa ediyoruz."

Tehlikelerden kurtulmak ve yakın gelecekteki tehditleri bertaraf etmek için Cumhur İttifakı ruhuyla hareket ettiklerini dile getiren Bahçeli, zillete düşenleri uyarıp, yanlış yoldan dönmeleri için çağrıda bulunduklarını kaydetti.

- "Kandil ve Pensilvanya'nın değirmenine su taşıyorlar"

Bahçeli, Türkiye'de sözde Kürdistan çıkarmak isteyenlere CHP'nin kol kanat gerdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"CHP, İP, HDP, SP ve ÖDP el ele vermiş, Kandil ve Pensilvanya’nın değirmenine su taşıyorlar.Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, 82 milyon Türk vatandaşının arasına nifak ve bölücülük virüsü saçmaya çalışıyor. CHP ise buna çanak tutuyor, virüsün yayılmasına katkı sağlıyor. HDP Kürdistan’da kazanıp, batıda AK Parti ve MHP’ye kaybettirmeyi hedefliyor. Yani PKK, cumhura, cumhuriyete ve Türk milletine mazbatalı teröristler üzerinden meydan okuyor. Şu alçaklığa bakar mısınız? Şu rezilliğe dikkat eder misiniz? Antalyalı kardeşlerim, Türkiye’de 'Kürdistan' diye bir yer olmadığını hem biliyor hem de emel sahiplerini nefretle izliyor. Peki, Kılıçdaroğlu bunu görmüyor, bilmiyor, duymuyor mu? İP yönetimi melanetin ve karanlığın farkında değil mi? Elbette farkındalar, biliyorlar, bal gibi görüyorlar. Bilerek ve isteyerek PKK’nın dümen suyuna giriyor, Kandil’in talimatlarına eşlik ediyorlar. Hem Türkiye’yi felakete sürüklemekten geri durmuyorlar hem de CHP’ye ve İP’e oy veren kardeşlerimin iradeleri üzerinden Kandil’e piyonluk yapıyorlar. Kılıçdaroğlu Atatürk’ün partisi CHP’yi, HDP’nin kumanda merkezi, Kandil’in ana karargahı haline getirmiştir. Kılıçdaroğlu varken Kandil terör şebekesinin HDP’ye ihtiyacı neredeyse kalmamıştır."

- "Gayeleri Türkiye'yi uçuruma sürüklemektir"

PKK'nın siyasi uzantısının önemli büyükşehirlerde aday çıkarmadığına dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu bir oyun değil midir? Bu derin bir komplo değil midir? Bu karanlık bir senaryonun parçası sayılmayacak mıdır? CHP ve İP’e oy veren kardeşlerim bu zillete nasıl göz yumacaklar? Bu vebale nasıl ortak olacaklar? Zillet kafilesi aynı kirli amaca hizmet eden siyasi partilerin bir araya gelmesiyle varlık bulmuştur. Bunların gayesi Türkiye’yi uçuruma sürüklemektir. Bunların hedefi Türkiye’nin ve Antalya’nın mahvına hizmettir. Bunların amacı kaostur, krizdir, kargaşadır, kavgadır, kutuplaşmadır, karanlıktır. HDP’nin Eş Başkanı açık açık itiraf etmiş ve CHP’nin Ankara ile İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarının HDP oylarıyla seçileceğini ve HDP’nin yok sayılamayacağını söylemiştir. Yani 'Seçilirseniz bu bizim sayemizde olacak ve karşılığını da alacağız' demiştir. Kılıçdaroğlu’na soruyorum, neyin karşılığında HDP’ye boyun eğdin? Hangi pazarlıkların sonucunda PKK/YPG’ye kucak açtın? HDP istediğini alamadığı takdirde planı nedir? Varmak istediği yer neresidir? Sokakları mı karıştıracaklar, yoksa belediyelerin önüne hendek mi kazacaklar?"

CHP'nin Antalya'da belediye meclis üyesi listelerinde Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyenleri aday gösterdiğini vurgulayan Bahçeli, PKK'nın CHP listelerinden belediyelere sızdırılmak istendiğini dile getirdi.

Bahçeli, seçmenlere bu oyunları görmeleri çağrısında bulunarak, şöyle seslendi:

"İP’e oy veren kardeşlerime sesleniyorum, gelin bu ihanete tepki gösterin.CHP ve İP’e muhtaç ve mahkum değilsiniz.Cumhur İttifakı sizi de kucaklar, sahip çıkar.Cumhur İttifakı sizin de ittifakınız ve ortak paydanızdır.Cumhurun gölgesi herkese yeter.Cumhurun gönlü herkese yetecek kadar geniştir.Ayrımcıya, bölücüye, fırsatçıya, kararan çehrelere, kızarmayan yüzlere Osmanlı tokatını hep beraber vuralım."

- "Küresel vicdan nereye saklanmıştır?"

Bahçeli, Yeni Zelanda'da ve Londra'da camilere yönelik saldırılara da değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Demokrasi havarisi kesilen Avrupa suskundur.Kınama cesareti gösteremeyen AB ülkeleri yine kayıplara karışmıştır. İslamiyet’ten rahatsız olan çevreler bıyık altından gülmektedir. Bunların demokrasi anlayışları tatile mi çıkmıştır? İnsanlık nerededir? Küresel vicdan nereye saklanmıştır? İnsan haklarına, inanç haklarına, adalet duygularına ne olmuştur? Türk ve İslam değerlerine karşı açık bir provokasyon ve saldırgan emeller devreye girmiştir. Mukaddesatımızı kundaklamak isteyen sefil haçlı emelleri işbaşındadır. Türkiye’den rahatsız olanların Türk ve İslam düşmanlığı da açığa çıkmıştır. Antalya’dan diyorum ki Kerkük’ten Kudüs’e, Telafer’den Kıbrıs’a, Kaşgar’dan Karabağ’a yaşanan her acının, yapılan her saldırının, kurulan her tuzağın hem hasmı, hem de karşısındaki haysiyet kalesiyiz. Hiçbir zulüm bugüne kadar yapanın yanına kar kalmamıştır. İmanımız bu yöndedir. Alparslan kadar cesuruz, Fatih kadar hoşgörülüyüz, Mustafa Kemal kadar kahramanız."

- "Kılıçdaroğlu haçlıların gölgesine sığınmıştır"



Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu saldırılara ilişkin sözlerini de değerlendiren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu ise Yeni Zelanda’daki terörün İslam dünyasından kaynaklandığını söyleyecek kadar kontrolden çıkmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu seni huzursuz eden nedir? Batı'nın kirli ağzı ile siyaset yapacak kadar alçaltan nedir? İslam’ın güvencesi Türk milletidir. Bunu bilmiyor musun? Terör ve İslam’ın yan yana gelmesine çanak tutmak hakarettir, hıyanettir. Kılıçdaroğlu haçlıların gölgesine sığınmış, vicdanını Batı'ya ipotek ettirmiştir. Ezanımız ıslıklanır, Kılıçdaroğlu’ndan tepki gelmez. Partisinin adayları Fatiha suresi ile dalga geçer, Kılıçdaroğlu’ndan çıt çıkmaz. Zillet ortakları sözde Kürdistan’dan bahseder, Kılıçdaroğlu’ndan itiraz yükselmez. Ey Kılıçdaroğlu bunlara tepki göstermeyeceksin de neye tepki göstereceksin? Patatesi, domatesi, soğanı diline doladığın kadar ezanı, vatanı, bayrağı ne zaman sahipleneceksin?"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalya gibi bir şehirde CHP'nin PKK sempatizanlarıyla kol kola girdiğini, Antalya siyasetine Kandil gölgesini düşürdüğünü söyledi.

Antalyalıların böyle bir durumu kabul edemeyeceğini belirten Türel, vatanını, milletini seven herkesin oyunu düşünerek vermesini istedi.

Bahçeli'ye, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, Sadir Durmaz, Deniz Depboylu ve Kamil Aydın eşlik etti.

(Bitti)