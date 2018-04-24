Kılıçdaroğlu CHP’lileri iyi tanıyor! "Seçim zamanı tatile gitmeyeceksiniz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu grup toplantısında, seçmenine "Tatile gitmeyin.” Dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, CHP'li seçmenin seçim günlerinde genelde tatilde olduğunu ve oy kullanmadığını bildiğini gösteriyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘diktatör’lükle suçlayan Kılıçdaroğlu, 15 milletvekilini istemedikleri halde İYİ Parti’ye gönderdiği gibi bu sözleri ile de kendi seçmenine tatile gitmeyi bile yasakladı.

CHP lideri şunları söyledi;

"EĞLENELİM, TATİLE GİDELİM GİBİ BİR LÜKSÜMÜZ YOK"

"Haziran ayında hepimize görev düşüyor. Bugün hava güzel eğlenelim, tatile gidelim öyle bir lüksümüz yok. Vatanını, bayrağını savunan herkes sandığa gidecek.

Ben Gazi'nin kurduğu bu devleti korumak için onurumla, gururumla oyumu verdim diyecek. Haziran ayı kiraz ayıdır, aydınlığın çok olduğu bir aydır. Haziran ayı beklentilerin gerçekleşeceği aydır.

Diktatörleri gönderip demokrasiyi getireceğimiz aydır, Haziran'a çok iyi hazırlanacağız.

"BANA KIZDILAR"

Dün 23 Nisan'dı, TBMM'nin açıldığı tarihti. Her kesimin temsil edildiği Meclis TBMM olarak tanımlanmıştır. Ben TBMM'de konuşma yaparken iktidar kanadından büyük bir rahatsızlık duyuldu. Neden rahatsız oldular, ben onu gayet iyi biliyorum. Ben Meclis'i savunuyorum onlar tek adamı savunuyorlar.

Dün 15 Temmuz gecesi Meclis'teki milletvekillerine şükranlarımı sundum. Ben bu darbeye izin verenlerin de çocuklarına kötü bir miras bırakacaklarını söyledim, o yüzden kızdılar bana. Ben bunu söylemesem görevimi yapmış olur muyum?"

"20 TEMMUZ DARBESİNE DE KARŞI DURACAĞIZ"

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahvesini yudumlayan Kılıçdaroğlu, grup konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında durduklarını da iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Biz 15 Temmuz darbe girişimine nasıl yüreklice karşı durduysak, 20 Temmuz darbesine de aynı kararlılıkla karşı duracağız.

Önümüzde seçimler var, bu seçimler bir parti seçimi değildir. Bu seçimler kişisel kavga alanı değildir. Bu seçimler kişisel koltuk arayışı da değildir. Bu seçimler, söz konusu vatansa gerisi teferruattır seçimleridir.

Kişisel olarak bir beklentim yok, evim var, aylığım var, çocuklarımla oturuyorum ama benim derdim Türkiye. Vatanımda huzur içinde yaşanmasını istiyorum.

Devleti kirlettiler, şu anda devlette adalet yok. Şu anda aramızda erlerin aileleri var, ömür boyu müebbet hapis verilen erlerin aileleri. Komutan demiyorum bakın erlerin aileleri var, devleti kirlettiler, adaleti kirlettiler, adalet kalmadı. Adalet mülkün, yani devletin temelidir. Kirlenen devleti temizlemek Cumhuriyet'in kurucu ayarlarına yeniden dönmek için beraber mücadele etmek zorundayız.

Milletvekili sayımızı artıracağız, yüzde 60'la da Cumhurbaşkanlığı'nı alacağız. Bu nedenle haziran ayında, hepimize görev düşüyor."