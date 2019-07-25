Kılıçdaroğlu, CHP Çalıştayı’nın yapılacağı otele giriş yaptı
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilecek çalıştay için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’a geldi.25 Temmuz 2019 Perşembe 19:56
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilecek çalıştay için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’a geldi.
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çalıştayı için yapılan hazırlıkların tamamlanmasının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu, çalıştayın yapılacağı otele giriş yaptı. Kılıçdaroğlu, 27 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek olan çalıştay için geldiği otelde belediye başkanları tarafından karşılandı.
Kılıçdaroğlu, çalıştayın yarınki oturumunda açılış konuşmasını yapacak ve son günde yine kapanış konuşmasıyla belediye başkanlarına seslenecek.
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