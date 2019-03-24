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Kılıçdaroğlu, Çekmeköy'de halka hitap etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Nerede bir mazlum varsa bu kardeşiniz o mazlumun yanında olacaktır. Ben bunu söyleyince beyefendi rahatsız oluyor. 'Bay Kemal konuşuyor' diyor. Bay Kemal konuşacak tabii. İşçinin, çiftçinin, esnafın, tüccarın derdini kim dile getirecek? Bunları birinin dile getirmesi lazım. Vatandaşın dünya kadar derdi var"- "1 Nisan'dan itibaren Çekmeköy Belediyesinde asgari ücretle çalışanların maaşı 2 bin 20 lira değil 2 bin 200 lira olacak. İkinci söz. Biz kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayız. İsteriz ki herkesin işi ve aşı olsun"

24 Mart 2019 Pazar 19:45
Kılıçdaroğlu, Çekmeköy'de halka hitap etti

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Nerede bir mazlum varsa bu kardeşiniz o mazlumun yanında olacaktır. Ben bunu söyleyince beyefendi rahatsız oluyor. 'Bay Kemal konuşuyor.' diyor. Bay Kemal konuşacak tabii. İşçinin, çiftçinin, esnafın, tüccarın derdini kim dile getirecek? Bunları birinin dile getirmesi lazım. Vatandaşın dünya kadar derdi var." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Çekmeköy Madenler Meydanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

Belediyelerde sosyal adaletin sağlanacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bütçe görüşmelerinde dedim ki asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Yapmadılar. 2 bin 20 lira yaptılar. Bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret net 2 bin 200 lira. İnşallah, Allah izin verir sizler de takdir ederseniz, Seyfettin Başkanı 1 Nisan'da başkanlık koltuğuna oturtacağız. Güzel bir şey yapacak. 1 Nisan'dan itibaren Çekmeköy Belediyesinde asgari ücretle çalışanların maaşı 2 bin 20 lira değil 2 bin 200 lira olacak. İkinci söz. Biz kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayız. İsteriz ki herkesin işi ve aşı olsun. Dolayısıyla asgari ücreti 2 bin 200 lira yapacak. Ama hiçbir işçinin işine son vermeyecek. Herkesi kucaklayacak." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ülkede 8 milyon vatandaşın işsiz olduğunu belirterek, son bir yılda 1 milyon 11 bin kişinin de işten ayrıldığını söyledi.

İşsizlik ve yoksulluk konusunda konuştuğu sürece kendisinin eleştirildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu kardeşiniz hiç kimsenin önünde diz çökmez. Ben onun gibi değilim. Trump telefon edecek papazı serbest bırakacaksın. Biz o numaraları yer miyiz? Her yerde onurumuzla ve gururumuzla duracağız. Asla diz çökmeyeceğiz. Zulme asla alet olmayacağız. Nerede bir mazlum varsa bu kardeşiniz o mazlumun yanında olacaktır. Ben bunu söyleyince beyefendi rahatsız oluyor. 'Bay Kemal konuşuyor.' diyor. Bay Kemal konuşacak tabii. İşçinin, çiftçinin, esnafın, tüccarın derdini kim dile getirecek? Bunları birinin dile getirmesi lazım. Vatandaşın dünya kadar derdi var."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de herkesin huzur içerisinde yaşamasını temenni ettiğini vurgulayarak, "Bu güzel ülkede beraber yaşamak istiyoruz. Varsa sorunlarımızı birlikte çözmek istiyoruz. Siyasetin görevi budur." dedi.

Mitingde CHP'nin Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım da konuşma yaptı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 19:45
  1. Çekmeköy
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. miting

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