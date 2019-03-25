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Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: (1)- "Belediye başkanının başarısını görmeden seçim istemek kadar yanlış bir şey yoktur. Belediye başkanı başarısını gösterecektir. Öbür türlü fırsatçılıktır. 'Yerel seçimi kazandım hadi genel seçime gidelim.' o bir fırsatçılıktır. O da doğru değildir. Zaten millet seçimden yoruldu"- "(HDP'yle iş birliği) Böyle bir şey yok. Sandıkta ittifak. Biz herkesin oyuna talibiz kim olursa olsun" - "Akılla mantıkla bağdaşmayan, mutfaktaki yangını göstermemek için 'CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP'yle iş birliği yapıyor.' İş birliği yapsak deriz"

25 Mart 2019 Pazartesi 22:55
Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde başarılı olunması sonrası genel seçim çağrıları yapılacağına ilişkin, "Belediye başkanının başarısını görmeden seçim istemek kadar yanlış bir şey yoktur. Belediye başkanı başarısını gösterecektir. Öbür türlü fırsatçılıktır. 'Yerel seçimi kazandım hadi genel seçime gidelim.' o bir fırsatçılıktır. O da doğru değildir. Zaten millet seçimden yoruldu." dedi.

Kılıçdaroğlu, Habertürk'te yayınlanan "Kübra Par'la Açık ve Net" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yerel seçimlerde başarılı veya başarısız addedilmenin ölçüsü ve olası kurultay çağrıları hakkında görüşleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Normal bizim takvime göre, belli süre içinde gelir. Kurultaysa kurultaylar yapılır. Demokratik geleneklerimizi reddetme gibi bir şeyimiz yok. Demokrasiyi her yerde ve her ortamda savunuruz. Biz bu yerel seçimlerde başarıyı yakalayacağız. Başarıyı yakalamak yetmiyor. Burada önemli olan verilen sözlerin yerine getirilmesidir. 'Her mahalleye kreş açacağım.' deyip, belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra hiçbir mahalleye kreş açmazsanız olmaz. Bizim çılgın projelerimiz yok. Yapmayacağımız projelerimiz yok. Öyle bir vaadimiz yok." değerlendirmelerinde bulundu.

- "Bu bir yerel seçim"

Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerden başarılı çıkmaları durumunda bir erken seçim çağrıları olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlarken, şunları söyledi:

"Hayır efendim niye olsun. Korkuyorlar, koltukları sallanır diye. Yok efendim. Bu bir yerel seçim. Muhtar, belediye meclisi üyesi, belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı ve il genel meclisi üyesi seçiyoruz. Genel seçimlerle ilgisi yok bunun. Bu bir yerel seçim. Bunu getirip 'Oylarımız düşerse genel seçim iddiasında bulunacaklar, bu da bir beka sorunu yaratacak.' gibi bana uyduruk... Oyu nasıl devşiririz arayışı içerisinde geliştirdikleri bir söylem. Söylediğim belediyeleri Allah'ın izniyle alacağız. O görevleri yapacaklar. Belediye başkanının başarısını görmeden seçim istemek kadar yanlış bir şey yoktur. Belediye başkanı başarısını gösterecektir. Öbür türlü fırsatçılıktır. 'Yerel seçimi kazandım hadi genel seçime gidelim.' o bir fırsatçılıktır. O da doğru değildir. Zaten millet seçimden yoruldu."

"Beka sorunu" söylemi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, üretimden kopan bir ülkede, üretmeden tüketen toplumlarda beka sorunu olacağını anlattı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Yunanistan'dan pamuk, tütün gibi ürünleri ithal ettiğini kaydetti.

Hükümetin borç alarak günü kurtarma çabasında olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bahçeli bekadan söz ediyor. Bahçeli'nin bekadan söz etme hakkı yoktur. Niye yoktur? Sakarya'daki 20 milyar dolarlık Tank Palet Fabrikası... Dünyadaki 5 büyük fabrikadan birisidir. Kime peşkeş çekildi? Katar ordusuna. Kim itiraz ediyor? Biz itiraz ediyoruz. Bahçeli? İtiraz etmiyor." dedi.

- HDP'yle iş birliği iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin HDP'yle ittifak kurduğu yönündeki eleştirilere ise şöyle cevap verdi:

"Hayır. Zaten görüşme yapsam onların istihbarat örgütleri var. Derler ki Kılıçdaroğlu, şu dakika, şu saatte, şu otelde, şu yolda, şu caddede görüştü.' Biz onları bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Böyle bir şey yok. Sandıkta ittifak. Biz herkesin oyuna talibiz. Kim olursa olsun. Biz AK Parti'liden de MHP'liden de... Herkesten oy isteriz. Niye seçim çalışması yapıyoruz? Oy için. Neden vatandaşın ayağına gidiyoruz. Bunun için. İlk mitingi güneydoğu da Sason'da yaptım. Ne için? 'CHP'li belediyeye oy verin.' diye. Akılla mantıkla bağdaşmayan, mutfaktaki yangını göstermemek için 'CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP'yle iş birliği yapıyor.' İş birliği yapsak deriz. Yalan mı söyleyelim? Kaldı ki HDP de diğer partiler gibi yasal bir parti. Kim söylüyor bunu? Sadece ben mi? AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da söyledi. 'Ben HDP'lilerin oyuna talibim.' dedi. Keşke herkes bize oy verse. Herkesin oyuna talibiz. Neden dil döküyoruz?"

- "Yeni Zelanda'da yapılan olayı kınadım, lanetledim"

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısı sonrası açıklamaları eleştirilen Kılıçdaroğlu, söylemlerine açıklık getirdi.

Konuşmasının bütününün incelenmesi durumunda söylendiği gibi bir sonucun çıkmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'da yapılan olayı kınadım, lanetledim. Batı'nın bu konuda sorumluluğunu hatırlattım. O teröristin yetişmesini bir anlamda sağlayan atmosferin ne olduğunu ve atmosferle mücadele edilmesi gerektiğini, İslam dünyasının da bu bağlamda teröre karşı olması gerektiğini, terörün bir insanlık suçu olduğunu ifade ettim. Onlar oradan bir cümleyi aldılar. Onlar bu teröre karşı tek yürek durdular. Yeni Zelanda halkı ve siyaset kurumuna gerçekten teşekkür ederim. Başbakanın bu konudaki tavrıyla... Parlamentonun açılışında Kur'an-ı Kerim okutuldu. Ölenler ve yararlılar saygıyla anıldı. Türkiye'de de parlamentoda siyasi partiler ortak bir deklarasyon yayınladılar. Ekrem İmamoğlu da benzer bir şey yaptı. O da Eyüpsultan'da mevlit okuttu."

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 22:55
  1. canlı yayın
  2. fırsatçılık
  3. HDP
  4. ittifak
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. Yeni Zelanda
  7. yerel seçim

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