Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye kurulduğu tarihten bu yana hiçbir terör örgütünü kendi bekası olarak tanımlamamıştır. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Kalkıyorsun milleti korkutmaya çalışıyorsun. Beka sorunu başka bir şeydir bunların aklı ermez. Bir ülkeyi üretimden çıkarırsanız beka sorunu çıkar." dedi.

Kılıçdaroğlu, Star TV'de Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

HDP ile iş birliği yapıldığı ve bazı yerlerdeki belediye meclis üyeliklerinde iş birliğine gidildiği yönünde eleştirilerin yapıldığı hatırlatılan Kılıçdaroğlu, "Devletin bütün imkanları ellerinde değil mi? MİT, emniyet bana mı bağlı, çıkarsınlar varsa. İftira ile yalan dolanla nereye gidecekler?" dedi.

Vatandaşın, bunalmış vaziyette olduğunu, işsizliğin arttığını anlatan Kılıçdaroğlu, "O kalkmış CHP, HDP ile iş birliği yapmış, Yok bilmem Millet İttifakı'na 'Zillet ittifakı'... bütün dünyası kin üzerine, öfke üzerine kurulu. Bulunduğun koltuğun ağırlığını bil kardeşim. O koltuk sıradan bir koltuk değildir. Sen bir sefer Cumhurbaşkanı değilsin, AK Parti'nin genel başkanısın. Cumhurbaşkanı olarak mı konuşuyor? Hayır, AK Parti'nin genel başkanı olarak konuşuyor. Cumhurbaşkanı olması için tarafsız olması lazım. Anayasa öyle diyor. " diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kasım ayında Ahmet Türk'le yaptığı görüşme hatırlatılarak, burada seçim süreciyle ilgili bir konuşma yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Hayır. Ahmet Türk Bey'le öyle bir konuşma olmadı. O dönem belki seçimler pek gündemde değildi, şimdi hatırlamıyorum, aradan epey bir zaman geçti. Böyle bir ittifak bir şey falan söz konusu değil zaten." yanıtını verdi.

- "Beka sorunu başka bir şeydir"

"Sizce YPG Türkiye'ye yönelik bir tehdit değil mi?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Orada şunu söyledim. O televizyon programında dedim ki; 'onlar mı saldıracak, kim YPG? ' Türkiye kurulduğu tarihten bu yana hiçbir terör örgütünü kendi bekası olarak tanımlamamıştır. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Kalkıyorsun milleti korkutmaya çalışıyorsun. Beka sorunu başka bir şeydir, bunların aklı ermez. Bir ülkeyi üretimden çıkarırsanız beka sorunu çıkar. Ne demektir."

Saman, pamuk, buğday ve bazı ürünlerde yapılan ithalatı eleştiren Kılıçdaroğlu, Osmanlı'nın üretimden koparıldığı için battığını söyledi.

Binali Yıldırım'ın AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla ilgili görüşü sorulan Kılıçdaroğlu, AK Parti'yle aralarındaki farkın, kendilerinin genç, dinamik ve bir belediye başarısı olan adayları getirdiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi neden aday göstermediğine ilişkin sorusu üzerine, başarılı bir belediye başkanlığı deneyimi olan bir arkadaşlarını aday olarak gösterdiğini anlatarak, "Biz yeni bir yöntem aslında hayata geçiriyoruz. Belediye başkanlığında başarılı olanı Büyükşehir Belediye Başkanlığına taşıyoruz." dedi.

DSP'nin oyları böldüğü şeklinde bir iddialarının olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "DSP siyasal partidir. Saygı duyulması gereken bir partidir. Siyasi partiler yasasına göre kurulmuştur. Bizim DSP'yi özel olarak eleştirme gibi bir durumumuz yok. Parti değiştirenleri, bizden aday adayı olup da aday olamayanları etik olarak doğru bulmadığını söyledim. O kadar. Özel bir eleştiriden ve sert söylemden kaçındım." diye konuştu.

- Çöpten yiyecek toplayan kadın fotoğrafı

Partisinin grup toplantısında, kürsüden gösterdiği fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin önünde çöpten yiyecek alan kadının daha sonra yaptığı açıklamada paraya ihtiyacının olmadığını söylediği hatırlatılan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"O kadın, o kadın değil. O toplayan kadın gerçekten yoksul bir kadın. O kadını çıkarıp buldular, 'Ben topladım' diye. Bir sefer senin yüzün görünmüyor. Yüzü görünse, göstermezdim. Kaldı ki çöpten yiyecek toplayan, naylon toplayan, yiyecek toplayan yüz binlerce kişi var."

Kılıçdaroğlu, fotoğraftaki kadına ulaşıp ulaşılmadığının sorulması üzerine de "Evet o kişiyle konuşuldu. Basına açıklama yapan hanımefendi değil. Hatta o açıklama yapacaktı, izin vermedik, yoksulluğu teşhir etmek doğru değil diye açıklama yapmasını da doğru bulmadık." ifadelerini kullandı.

- "Keşke bütün vatandaşlar bize oy verse"



HDP'nin üç büyükşehirde aday çıkarmamasının sorulması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Demokrasiyi sadece biz mi savunuyoruz? Keşke bütün oylarını alsak. AK Partililerin de keşke oylarını alabilsek. MHP'lilerin de oylarını alsak. Hangi siyasi parti vatandaşa dönüp de 'Sen bana oy verme.' diyebilir. Var mı böyle bir anlayış? Neden miting yapıyoruz, neden seçim bildirgesi hazırlıyoruz? Niye 'İnsanlar arasında ayrım yapmayacağız.' diyoruz? Oylarını almak için. Keşke bütün vatandaşlar bize oy verse. Biz memnun oluruz. Verdiği oyun ne kadar değerli olduğunu, bizim ona verdiğimizin hizmetin ne kadar iyi olduğunu görecektir" ifadelerini kullandı.

- "Erdoğan'ın açtığı davalardan hiçbirisini kaybetmedim"

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı tazminat davalarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu davaların açıldığı mahkemelerin başkanlarını değiştirdiler. Neden değiştirdiler? Oraya başka hakimler getirdiler. Tazminata mahkum etsin diye. Bizim sunduğumuz delilleri bile dikkate almadılar. 'Delile gerek yok.' dediler. Yüksek bir tazminata mahkum ettiler. Bunların tamamı dönecek. Bu ülkede adalet varsa. Diğerlerini bilmiyorum. Yargıtay'dan dönecek. Bugüne kadar Erdoğan'ın açtığı davalardan hiçbirisini kaybetmedim. Biri hariç. Onu da AİHM'e götürdüm. Anayasa Mahkemesi en son benim lehime karar verdi. Anayasa Mahkemesi bir davam için de süresinde başvurmadığım için iade etti. Oysa biz süresinde başvurduk. Burada tazminat davası açarak kendi hakimlerine yüksek para cezaları vererek, benim susacağımı sanıyor. Ben susmam. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Bay Kemal. Öyle birilerinin önünde diz çökmem. Bildiğim doğruları her yerde ve her ortamda söylerim. Ben milletin için çalışıyorum."

Açılan davaları kazanacağını dile getiren Kılıçdaoğlu, sonuçtan adı kadar emin olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, hakimlerin delil toplamaktan korktuğunu iddia ederek, bu durumda aksi karar vereceklerini ifade etti.

İYİ Parti ile yaptıkları ittifaka değinen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin siyaseten ikili bir yapıda olduğunu aktardı. Bu grupların birinin demokrasiden yana olanlarla demokrasiye karşı olanlar şeklinde konumlandığını anlatan Kılıçdaoğlu, demokrasiden yana olanların bir arada bulunmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Kılıçdardoğlu, İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP'nin demokrasiyi savunduğunu belirterek, siyasi görüşleri farklı olsa da demokrasinin ortak paydaları olduğunu kaydetti.

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