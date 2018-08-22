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Kılıçdaroğlu çağrı yapmıştı, ajan çıktı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun savunduğu tutuklu gazeteci Ece Sevim Öztürk’le ilgili yürütülen soruşturma dosyasında önemli tespitler yer aldı. Öztürk’ün FETÖ’nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimi başta olmak üzere tüm kumpas ve ihanetlerini aklamak için devreye soktuğu etki ajanlarından biri olduğu tespit edildi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:47
Kılıçdaroğlu çağrı yapmıştı, ajan çıktı!

Kurultay kıskacından bunalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşmalarda Haziran ayında tutuklanan Ece Sevim Öztürk isimli gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. FETÖ’cü tutuklu paşaların ulaklığına soyunan Öztürk’le ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasına ulaşıldı. Soruşturma dosyasına göre FETÖ, gerçekleştirdiği başta darbe olmak üzere tüm kumpas ve ihanetleri aklamak için etki ajanlarını devreye soktu. Bu isimlerden bir tanesi de Ece Sevim Öztürk oldu.

SÖNMEZATEŞ'İN MEKTUP ARKADAŞI

Öztürk, 15 Temmuz darbe girişimi davalarını sulandırmakla görevlendirildi. Dosyaya göre Öztürk, savcılık sorgusunda ‘Darbeciyim isterse idam etsinler’ şeklinde ifade veren Eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’e mektup yazarak cevabını da sosyal medya hesabından paylaştı.

KILIÇDAROĞLU’NU DA KULLANDILAR

Soruşturma dosyasındaki verilere göre FETÖ 15 Temmuz darbesini manipüle etmek için gazeteciler gibi bazı siyasetçileri de kullandı. Buna örnek olarak ise FETÖ’cü hainlerin darbe girişimini ‘kontrollü darbe’ şeklinde adlandıran ancak vatandaşların tepkisiyle karşılaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gösterildi.

AKLAMAYA ÇALIŞTI

Öztürk’ün darbeci general Sönmezateş ve suikast timine kumpas kurulduğu ile ilgili sosyal medya hesabından bir takım veriler paylaştığı belirlendi. Bu paylaşımların başında Sönmezateş ve ekibi tarafından Marmaris’te şehit edilen 2 koruma polisinin Sönmezateş ve ekibi tarafından öldürülmediğine yönelik paylaşımlar geldi. Öztürk’ün şehit polis Nedip Cengiz Eker’in saat 00.43 sularında şehit edildiğini paylaştığı ancak bu bilgilerin davaları sulandırmak için paylaşıldığı ifade edildi. Şehit polis memurunun saat 04.00 sularında şehit edildiği tespiti ile Öztürk’ün FETÖ’cüleri aklamaya çalıştığı değerlendirmesi yapıldı.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:47
  1. İstanbul
  2. chp
  3. Kılıçdaroğlu
  4. Ece Sevim Öztürk

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