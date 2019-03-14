İşte Kılıçdaroğlu'nun inkar ettiği CHP-PKK ilişkisi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 yılında şehit düşen Sinan Yaylı'nın Bursa'daki babaevini ziyaret etti. Ziyaretin ardından mahalledeki kahveye giden Kılıçdaroğlu, buradaki bir kişinin, "CHP, HDP ve terör örgütünün ilişkisi ne olacak?" sorusuna, ''Terör örgütlerine kim destek veriyorsa Allah belasını versin.” dedi.

Akşam da katıldığı bir televizyon programında partisinin hiçbir şekilde terörle bir münasebeti olmadığını savundu. Bu söylemler sonrası CHP ve Kılıçdaroğlu’nun terörle iştiyaklı tutumu ise Kılıçdaroğlu'nu her zamanki gibi yalanlar nitelikteydi.

İşte CHP'nin terör listesi;

CHP’li Tanrıkulu SİHA’lardan rahatsız olmuştu

Silahlı insansız hava aracını “Böyle yöntem olmaz. Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA’lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur” dedikten sonra CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu Sezgin Tanrıkulu’na sahip çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu’ndan Siha Sezgin’e destek

"Bizim isteğimiz şu, bunu Sezgin Tanrıkulu üzerinden özel suçlama alanı yapmadan, olayın sağlıklı ve sağduyulu aydınlatılması. Biz de onu istiyoruz. Aydınlatılsın, teröristse çıkarlar belgesini koyarlar"

Kılıçdaroğlu: YPG terör örgütü değildir

"Bizim için YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü olarak sivillere genç, yaşlı, kadın, erkek demeden öldüren örgütlenmelere biz ‘terör örgütü’ diyoruz. PKK bu bağlamda terör örgütüydü, çünkü genç, yaşlı, kadın, erkek demeden katletti. Ancak YPG'nin şu ana kadar Türkiye'ye veya kendi halkına yönelik böyle bir uygulaması olmadı. Olursa tabii ona da karşı çıkarız. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur.

Türkiye’yi Almanya’ya şikayet edip PKK’lılarla kol kola girdi

Türkiye çok geriledi. Suçsuz insanlar hapiste" iftirasıyla Türkiye'yi Almanya'ya şikayet eden Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'yı destekleyen Sevim Dağdelen ve Evrim Sommer adındaki şahıslarla Berlin'de buluşup poz vermişti.

Elazığ vekili Erol: HDP’nin terörle bağlantısı yok

CHP''nin Elazığ milletvekili Gürsel Erol katıldığı programda 'HDP'yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum. HDP'nin terörle bağlantısının olup olmadığını ben bilemem, buna istihbarat karar verir' dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu Halk TV’de katıldığı programda 'PKK’lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler, hiç farketmez, oylarına talibiz' diyerek terör örgütünü meşru hale getirmek istedi.

Teröristler için gözyaşı döken CHP’li vekiller

CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Gamze İlgezi terörist cenazesine katılarak gözyaşı dökmüşlerdi.

PKK’ya terör örgütü diyemeyen SİHA Sezgin

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin asker eşini 11 aylık bebeğiyle katletmesinden sonra Twitter’dan mesaj atan Tanrıkulu, açıklamasında “PKK terör örgütüdür” diyememişti.

Kılıçdaroğlu: Bizim arkadaşlar

Türkiye çukur teröründe nice vatan evlatlarını şehit verirken o dönem CHP Genel Başkanı bu teröristler için “Arkadaşlar” tabirini kullanmıştı.

FETÖ adına casusluk yaptı

Enis Berberoğlu CHP İstanbul milletvekili : MİT TIR'larının görüntülerini gazeteci Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapse çarptırıldı. Halen Silivri Cezaevi'nde tutuklu ve yargılaması sürüyor. MİT TIR'larının durdurulması; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "FETÖ'nün silahlı terör örgütü eylemi" olarak tanımlanıyor. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararında; Berberoğlu'nun "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçunu işlediği ifade ediliyor.

Devleti katliam yapmakla suçladı

CHP İstanbul milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Devleti "Katliam yapmak" ile suçladı. Akademisyenlerin "Bu suça ortak olmayacağız" adlı bildirisinde imzası var. KHK ile ihraç edildi. Hakkında hazırlanan iddianamede terör örgütü propagandası yapmaktan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kandil’den CHP’ye destek

Kandil'e çalışan HDP'nin, AK Parti ve MHP'ye kaybettirme politikasının doğru olduğunu ifade eden terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Mustafa Karasu, CHP ile ittifakın önemine dikkat çekti.

HDP, sadece Kürtlerin içinde yer aldığı parti değildir. Kürtlerin metropollerdeki ve Türkiye’deki temel dostları ve müttefikleri sol demokrat güçlerdir. Bunların her zaman yerelde CHP ile belli bir ilişkileri vardır. Daha doğrusu CHP’nin yerel dinamiklerinin sol demokratik güçlerle ilişkilenmeleri söz konusudur. Bu CHP’nin merkezi politikaları ile yerel dinamikler arasındaki bazı farklılıkların doğal sonucudur."

CHP’li başkan adayından Kürdistan skandalı

CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, yanına gelen bir iş adamıyla sohbet etmeye başladı. Skandal diyalogda ele alınanlar ise 'Kürdistan'dı. Sözde iş adamı, "Bizim oy Kürdistan'a" ifadesini kullandı. Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir." diyerek HDPKK ile yaptıkları ittifakı bir kez daha kanıtladı.

CHP’li belediyeden teröre destek konseri

CHP'li Konak Belediyesi Kobani'ye destek konserinin sponsorluğunu üstlenmişti. Düzenlenen destek konserinde "Yaşasın Kobane Direnişi" sloganları atıldı. Bunun yanı sıra Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş HDP'nin sözde "Vicdan ve Adalet Nöbeti"nin çok önemli olduğunu savunarak son gününde ziyaret edip destek vermişti.

PKK’nın sözde marşında esas duruşa geçtiler

CHP'li Bülent Tezcan, HDP'lilerle birlikte terör örgütü PKK'nın sözde marşı çalınırken esas duruşa geçmişti. Güneydoğu'ya giden CHP'li heyetle birlikte bölgeye giden Tezcan ve beraberindeki vekiller, terörle mücadele konusunda da hükümeti suçlamıştı. Tezcan ve beraberindeki heyet, terörle mücadelede sivilleri korumaya azami özeni gösteren güvenlik güçlerinin hassasiyetini hiçe sayarak, savaş hukuku uygulamadığı iddiasıyla devleti katil ilan etmişti.

Terör örgütünün organizesine katılın

CHP, eşbaşkanları PKK'ya destekten tutuklanan HDP ile yasadışı sol örgütlerin organize ettiği eyleme katılarak teröre destek oldu. CHP'li vekillerin ön saflarda olduğu eylemde, CHP'den İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve Onursal Adıgüzel "Eyleme katılın, bayrak götürmeyin" çağrısı yaptı.(Haber7)