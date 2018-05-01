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Bozdağ Kılıçdaroğlu'nun neden aday olmadığını açıkladı!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "CHP Genel Başkanı kazanacağına inansa aday olurdu. Belli ki kaybedeceği bir seçimde aday olmaktan/aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor." ifadesini kullandı.

01 Mayıs 2018 Salı 16:22
Bozdağ Kılıçdaroğlu'nun neden aday olmadığını açıkladı!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Adaylık cesareti gösteremeyen Kılıçdaroğlu, halihazırda hem siyasi kayıptır hem de siyasi kaçaktır." ifadesini kullandı.

Bozdağ şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı kazanacağına inansa aday olurdu. Belli ki kaybedeceği bir seçimde aday olmaktan/aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor."

Bozdağ, CHP'nin, cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs Cuma günü açıklayacağına ilişkin, Twitter'dan paylaşımda bulundu.

CHP'nin, cumhurbaşkanı adayını hala açıklayamadığına dikkati çeken Bozdağ, "Haklarını yememek lazım cumhurbaşkanı adayını ilan edecekleri tarih, yer ve saati açıkladılar." değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şunları kaydetti:

"Demek ki CHP'liler gibi CHP yönetimi de tam yetkili Genel Başkanları Kılıçdaroğlu da hala CHP'nin cumhurbaşkanı adayını bilmiyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacakları tarihi ilan etmesi, siyasi bir strateji ya da hamle diye takdim edilse de bu, daha fazla gol yememek içi sadece bir zaman kazanma hamlesidir. CHP yönetiminin bu içler acısı durumu, tam bir aciz halidir, tam bir beceriksizliktir. Sahi karar vermek için bu kadar bocalayan, zikzak çizen ve hala ne yapacağını bilemeyen bir CHP'nin kime, ne faydası olur? Ne yapacağını bilmeyen CHP yönetiminin, millete de devlete de CHP'ye de hayrı yoktur. CHP Genel Başkanı, kazanacağına inansa kendi aday olurdu. Belli ki CHP Genel Başkanı kaybedeceği bir seçimde aday olmaktan ya da aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor. Adaylık cesareti gösteremeyen Kılıçdaroğlu, halihazırda hem siyasi kayıptır hem de siyasi kaçaktır."

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 16:22
  1. Bekir Bozdağ
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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