Kılıçdaroğlu bu görüntülere ne diyecek?

24 Haziran'da erken seçim yapılacağının açıklanmasının ardından CHP'den 15 Milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi kamuoyunun tepkisini toplamıştı. Milletvekillerinin direkt olarak bu olayın Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla olduğunu açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir canlı yayında bunun tam aksini söylediği görüntüler ortaya çıktı.



'BU KARAKTERDE MİLLETVEKİLİ ÇIKAR MI İNANMAK İSTEMİYORUM'



Habertürk televizyonunda bir canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, MHP'den AK Parti'ye 15-16 milletvekilinin geçeceğinin iddia edildiğini belirterek, 'Böyle bir karakterde, bu karakterde milletvekili çıkar mı inanmak istemiyorum. Kendi partisine ihanet eden, kendi seçmenine ihanet eden karakterde bir milletvekili grubu çıkacağını şahsen düşünmüyorum' dedi.