Kemal Kılıçdaroğlu sonunda araştırılması gereken 'bilimsel vaka' oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Katıldığı tüm seçimlerden hezimetle ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir başarı gösteremedi. Kendi atadığı delegelerin oylarıyla kazandığı kurultayları büyük bir zafer olarak nitelendirdi.

24 Haziran hezimeti koltuğunun sallanmasına neden oldu. Muharrem İnce, yeniden koltuğuna gözünü dikti.

Avrupa'da kaybedince istifasını sunan liderlerin aksine Kemal Kılıçdaroğlu kurultay çağrılarını geri çevirdi.

"HATALARIMIZI ODTÜ'LÜ AKADEMİSYENLER ARAŞTIRIYOR"

CHP Lideri, istifa yerine hatalarını araştırması için ODTÜ'lü akademisyenlerle anlaştı.

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Yani önümüzdeki süreçte yerel seçimler var. Bizim dışımızdaki bir bilim yuvasına daha doğrusu ODTÜ’den bir grup akademisyene seçim analizi yaptırıyoruz; hatamız, eksiğimiz nedir diye. Ayrıca bir siyasi analize de ihtiyacımız var onu da yine partinin dışında bağımsız bir kuruma bir siyasi analiz o da Parti Meclisi’ndeki bazı arkadaşlardan öneri geldi. Onu da getiriyoruz. Önümüzdeki günlerde PM ve MYK’da görüşeceğiz ve belirleyeceğimiz bir strateji ile tekrar yolumuza devam edeceğiz. "