Kılıçdaroğlu, başdanışmanlarını Abdüllatif Şener'e gönderdi

CHP’de bugüne kadar cumhurbaşkanı adayı olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici gibi isimler anılırken, son üç gündür Abdüllatif Şener ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin isimleri kulislerde konuşuluyordu.



ŞENER'E DANIŞMAN GÖNDERİLDİ



Alınan bilgiye göre Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı için düşündüğü isimlerle, danışmanları aracılığıyla temas kurdu. Kılıçdaroğlu’nun, Şener’e de danışman heyeti göndererek nabız yokladığı öğrenildi. CHP Genel Merkez kulislerinde dün ise İnce’nin adı konuşulmaya başlandı.